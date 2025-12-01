ΕΛΤΑ: Κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη αυτή την στιγμή

«Αυτή την στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» για προσπάθεια αυξήσεων μισθών που μπλοκαρίστηκε από το Υπερταμείο.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση «Οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι' αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου.»

Το δημοσίευμα ανέφερε πως σε «μυστική» εισήγηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ «προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων», την οποία αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», προτάθηκε ο υπερδιπλασιασμός των ετήσιων βασικών αποδοχών των επτά γενικών διευθυντών των ΕΛΤΑ! Συγκεκριμένα, προτάθηκε οι αποδοχές αυτές να αυξηθούν από τα 55.812 ευρώ σήμερα, στα 125.000 ευρώ, δηλαδή να ενισχυθούν κατά 69.188 ευρώ!

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται φυσικά τα διάφορα bonus και οι έξτρα παροχές, όπως το «Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο Απόδοσης – STI», η θεσμοθέτηση του οποίου ζητείται επίσης να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και να αντιστοιχεί σε ποσοστά 20% έως 30% επί του βασικού μισθού των γενικών διευθυντών!

Το STI προτείνεται μάλιστα να συνδέεται με την επίτευξη ετήσιων εταιρικών και ατομικών KPIs (σ.σ.: τα Key Performance Indicators – KPIs είναι μετρήσεις που δείχνουν πόσο κοντά βρίσκεται κάποιος στην επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων), τα οποία θα ευθυγραμμίζονται και με τα KPIs του διευθύνοντος συμβούλου (CEO). Το STI ως ποσοστό επί του ετήσιου μισθού θα ορίζει το μέγιστο δυνατό bonus, συμπεριλαμβανομένης της υπερεπίτευξης των στόχων και προτείνεται να εφαρμοστεί από το 2026.»