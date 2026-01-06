ΕΛ.ΑΣ.: Εντοπίστηκε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια

Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2026, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο διαπιστώθηκε η παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά -5- άτομα, ανάμεσα στα οποία οι -2- είναι εργαζόμενοι [προσωρινά υπεύθυνος και μία υπάλληλος] και -3- πελάτισσες, ενώ αναζητείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται το κατάστημα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω -2- υπολογιστών – server που χειριζόταν ο ίδιος, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

25 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές που λειτουργούσαν ως κεντρικές μονάδες ελέγχου και διαχείρισης (server) καθώς και

το χρηματικό ποσό των 1.235 ευρώ.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος απασχολούνταν χωρίς να είναι καταχωρημένος στον πίνακα προσωπικού που επιδείχθηκε, ενώ η υπάλληλος εργαζόταν σε ημέρα που δεν είχε δηλωθεί ως εργάσιμη.

Για τις ανωτέρω παραβάσεις θα ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Από το σύνολο των συλληφθέντων οι δύο εργαζόμενοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι τρεις πελάτισσες αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.