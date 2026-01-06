Θεοφάνεια με θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι - Για αυτές τις περιοχές προειδοποιεί η ΕΜΥ

Θυελλώδεις ανέμους και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες περιλαμβάνει το σημερινό σκηνικό του καιρού. Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Την Τετάρτη

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων στα δυτικά και Άρτας στα δυτικα), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας) και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το βράδυ έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Αττικη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα ενταθούν και από τις απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων στα δυτικά και ’ρτας στα δυτικα) και στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας).

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα νότια έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας), την Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας), τη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα) και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (μέχρι αργά τη νύχτα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 16), στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τον καιρό της Πέμπτης

Στη δυτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες.

Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.