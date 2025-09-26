ΕΕ: Η Ελλάδα τρίτη στην ΕΕ για τα παιδιά δημοτικού που μαθαίνουν 2 ή περισσότερες γλώσσες

Η Ελλάδα εμφάνισε μέσα σε μια δεκαετία το τρίτο υψηλότερο ποσοστό παιδιών που μάθαιναν 2 ή παραπάνω ξένες γλώσσες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Για την δεκαετία 2013 - 2023, το ποσοστό των εν λόγω μαθητών έφτασε το 6,4% (το 2023) από 4,6% (2003).

Το Λουξεμβούργο ήταν η μόνη χώρα της ΕΕ όπου η πλειονότητα των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (78,9%) μάθαινε 2 ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Το ποσοστό αυτό ήταν πολύ υψηλότερο από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες. Το Λουξεμβούργο ακολουθούσαν η Λετονία (37%), η Ελλάδα (35,5%) και η Εσθονία (34,9%).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 2013 και 2023 τα ποσοστά αυξήθηκαν σε 15 χώρες της ΕΕ, έστω και σε μικρό βαθμό. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Λετονία (+22,1%), τη Φινλανδία (+15,2%), την Ελλάδα (+9,6%) και την Ισπανία (+8,3%).

Αντίθετα, σε 8 χώρες της ΕΕ τα μερίδια μειώθηκαν, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στην Πολωνία (-6,5%) και το Λουξεμβούργο (-4,9%). Επιπλέον, στην Κροατία (18,4%) και τη Βουλγαρία (1,5%), το μερίδιο παρέμεινε αμετάβλητο κατά την ίδια περίοδο.