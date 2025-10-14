Δυστύχημα στα Τέμπη: Ξεκινάει στις 23 Μαρτίου η δίκη

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ορίστηκε να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου του 2026, όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας εφετών στη Λάρισα.

Η δίκη αναμένεται να είναι μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν.

Την Τετάρτη (15/10) ξεκινά η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού

Παράλληλα, αύριο, 15 Οκτωβρίου θα γίνει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας η δίκη για την υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτή θα είναι η πρώτη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι στέλεχος της εταιρείας Interstar, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ειδικότερα ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος.

Γ. Φλωρίδης: Η Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να ξεκινήσει η δική

Κριτική για τη στάση της στο θέμα των Τεμπών άσκησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρο συγγενών θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ότι δεν ήθελε να ξεκινήσει η δίκη.

Όπως είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος είναι ότι όσο μπορεί να παραμείνει η ανάκριση ανοιχτή διέπεται από μυστικότητα και έχουν τη δυνατότητα από τα χιλιάδες στοιχεία οι δικηγόροι να διοχετεύουν στοιχεία που να δημιουργούν στρέβλωση και συνωμοσιολογία».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η μυστικότητα επιτρέπει να δημιουργούνται συνωμοσίες όπως το παράνομο φορτίο που το πήρε μια εταιρεία φάντασμα από τον Προμαχώνα, ανέβηκε λαθραία στην αμαξοστοιχία, αυτό εξερράγη και προκάλεσε την πυρόσφαιρα που αφαίρεσε ζωές που δεν θα χάνονταν από τη σύγκρουση. Είχαμε και ότι είχαν εξαφανιστεί 3 βαγόνια ένα εξαερώθηκε και 53 επιβάτες χάθηκαν», συνέχισε ο κ. Φλωρίδης.

Με βάση αυτή τη συνωμοσιολογία, συμπλήρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «η κυβέρνηση κατηγορήθηκε για συγκάλυψη αλλά αυτό αποδείχθηκε ένα μεγάλο ψέμα και λίγοι το πολεμούσαμε με τις πληροφορίες που έβγαιναν στη δημοσιότητα από εφημερίδες και ιστοσελίδες»

Όπως υπενθύμισε «το θέμα που τέθηκε τελευταία ήταν ότι έκλεισε μια - τεράστια και υποδειγματική - ανάρτηση και έγινε μια απόπειρα εκμετάλλευσης ενός δυστυχή ανθρώπου πρωτίστως από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Το σημείο εκβιασμού της δικαιοσύνης ήταν ότι "ζητάμε εκταφή για βιοχημικές εξετάσεις στο πλαίσιο της ανάκρισης που είχε κλείσει" και αν αυτό συνέβαινε δεν θα γινόταν ποτέ η δίκη. Η τελική επιδίωξη ήταν να εκραγεί η κοινωνία».

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Φλωρίδης θύμισε, ακόμα, ότι «κάθε φορά που ο ανακριτής πλησίαζε να κλείσει την ανάκριση, γινόταν από τους δικηγόρους κάτι για τον ανακριτή. Αίτηση εξαιρέσεως για να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Μετά μήνυση στον ανακριτή επειδή δεν συμπεριέλαβε 650.000 στοιχεία και αποδείχθηκε ότι αυτοί που το ζητούσαν τα είχαν πάρει νωρίτερα».