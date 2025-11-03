DW: Η κρητική βεντέτα στα Βορίζια «φοβίζει» και τους τουρίστες

Ο γερμανικός Τύπος εστιάζει στην είδηση για νεκρούς και τραυματίες από την ξαφνική «βεντέτα» στην Κρήτη. Έκδηλη η ανησυχία για την ασφάλεια των τουριστών – και όχι μόνο.



«Χαλάζι από σφαίρες στην Κρήτη», επιγράφεται το δημοσίευμα της Welt. Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα του Βερολίνου γράφει: «Η βεντέτα εκδηλώνεται κατά καιρούς σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, όπου παλαιές διενέξεις μεταξύ οικογενειών έχουν αφήσει ίχνη μέχρι και σήμερα. Ένα επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι για πολλούς άνδρες στην Κρήτη η οπλοκατοχή θεωρείται απαραίτητο στοιχείο της αντίληψης που έχουν για τον εαυτό τους».

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, το δημοσίευμα αναφέρει ότι «μία από τις πιο γνωστές βεντέτες είχε εκδηλωθεί στην περιοχή των Χανίων, που είναι σήμερα τουριστικό προπύργιο. Άρχισε το 1910 και διήρκεσε έως τα μέσα της δεκαετίας του '80. Λέγεται ότι η αιτία ήταν ένα 'ζήτημα οικογενειακής τιμής' ανάμεσα στις οικογένειες των Σαρτζετάκηδων και των Πενταράκηδων. Στις επόμενες δεκαετίες οι συγκρούσεις έλαβαν όλο και πιο τρομακτικές διαστάσεις. Συνολικά σκοτώθηκαν σχεδόν 120 άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Η αντιπαράθεση τερματίστηκε μόνο μετά από παρέμβαση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

«Ελληνικό νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» είναι ο τίτλος σε άρθρο της Frankfurter Rundschau. Η εφημερίδα της Φρανκφούρτης επισημαίνει ότι το χωριό της Κρήτης, στο οποίο έγινε το μακελειό, «βρίσκεται νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα, το Ηράκλειο, και απέχει μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο, ενώ απέχει περίπου 45 λεπτά από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Μάταλα και τις παραλίες του, στον Νότο του νησιού. Τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν φόβο σε πολλούς παραθεριστές στην Ελλάδα».

Παράλληλα, για «σκηνές πολέμου σε τουριστική περιοχή» κάνει λόγο το τηλεοπτικό δίκτυο RTL. «Νεκροί και τραυματίες – σφοδρές συγκρούσεις σε τουριστικό νησί της Μεσογείου» είναι ο τίτλος της εφημερίδας Morgenpost του Αμβούργου. Η Bild γράφει ότι «το Σάββατο επικρατούσε φόβος και τρόμος εκεί όπου συνήθως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάνουν διακοπές, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα».

Πηγή: DW