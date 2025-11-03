Βορίζια: Ξεκίνησε η κηδεία του του 39χρονου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ξεκίνησε η κηδεία του 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών ο οποίος έπεσε νεκρός από ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, Ηρακλείου, με πάνοπλους αστυνομικούς να βρίσκονται στην περιοχή υπό τον φόβο νέας έντασης.

Τα τελευταία πέντε χρόνια η διαμάχη τους αφορούσε κάποια βοσκοτόπια, μία υπόθεση ζωοκλοπής και το μαχαίρωμα ενός νεαρού, ενώ υπήρχε και ιστορικό με ανταλλαγή πυροβολισμών πέρσι το καλοκαίρι. Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος.

Οι τελευταίες στιγμές και ο φόβος για νέα επεισόδια

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, στο χωριό υπάρχουν δύο διακριτές γειτονιές και η αφορμή για να ξεκινήσει το κακό ήταν η ανέγερση ενός σπιτιού. Από την έκρηξη και μετά ξεκίνησε η ένταση με τα νεαρά μέλη των δύο οικογενειών να παίρνουν τα όπλα το Σάββατο και να ανταλλάσουν πυροβολισμούς μέσα στο χωριό

Από τη μία πλευρά ήταν δύο ζευγάρια αδελφών, από τη μια οικογένεια που είχε αγοράσει το επίμαχο σπίτι, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν πυρ σε βάρος των κατοικιών της οικογένειας του 39χρονου.

Από την άλλη πλευρά ο 39χρονος φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να πήρε το αυτοκίνητό του μαζί με έναν συγγενή του, ο οποίος και αυτός ακολούθησε με το δικό του όχημα. Πέρασαν στη γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας και εν κινήσει άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Υπήρξε απάντηση και ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των δύο πλευρών. Σε εκείνο το σημείο ο 39χρονος φέρεται να δέχτηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Αγωνία για την κηδεία και την επόμενη μέρα στο χωριό

Μέχρι στιγμής έχουν ερευνηθεί 18 κατοικίες, ενώ οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε αποθήκες, φαράγγια και ποιμνιοστάσια -χώρους που ενδέχεται να λειτουργούν ως κρυψώνες.

Από τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα οποία ταιριάζουν με τα φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο, είναι φανερό πως όσοι ενδεχομένως εμπλέκονται δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί. Επίσης, δεν έχουν εντοπιστεί τρεις από αυτούς. Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη μία πλευρά, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη από την πλευρά του 39χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Σημειώνεται πως ο γιος της 56χρονης που έχασε τη ζωή της βρίσκεται ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται και αναζητείται. Οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, ενώ στην ευρύτερη δικογραφία συγκαταλέγονται κατηγορίες για παράβαση περί όπλων, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης περιουσίας.

Τα σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, νηπιαγωγεία) στα Βορίζια και στο Ζαρό θα είναι κλειστά σήμερα, ενώ στην περιοχή αναμένονται παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τη στήριξη των μαθητών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων στο ΕΡΤnews, οι ντόπιοι άκουσαν τους πυροβολισμούς, ωστόσο δεν τους έκανε εντύπωση και στη συνέχεια κατάλαβαν την έκταση των γεγονότων.

Σχετικά με την βομβιστική επίθεση, δεν προκύπτει από την Ελληνική Αστυνομία ότι την έκανε ο 39χρονος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκλιπών έλειπε από το χωριό εκείνη τη μέρα, ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί το ποιος τελικά έβαλε τη βόμβα.

Έκκληση του δημάρχου για το μακελειό στα Βορίζια: «Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής»

Την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη, επισημαίνει με δήλωσή του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τονίζει ότι τώρα είναι ώρα για δράση, αναφέροντας: «Δεν αρκεί να εκφράζουμε τη θλίψη μας όταν αυτά τα γεγονότα επαναλαμβάνονται και εκδηλώνονται με τον τρόπο που τα ζήσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες. Είναι ώρα για δράση, είναι ώρα για ανάληψη ευθύνης από τον καθένα απ' όσους εκπροσωπούν θεσμούς και ασκούν εξουσία.

Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε και να το δηλώσουμε ξεκάθαρα είναι ότι θα τεθεί τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη. Και θα πρέπει να αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα αυτό.

προφανώς να υπάρξει μια συνεννόηση την οποία επιδιώκω και προσωπικά με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και με την Αυτοδιοίκηση ώστε και εκείνη στο μερίδιό της να μπορέσει να συντελέσει, και βέβαια με τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε ευχολόγια.

Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και η πραγματικότητα αυτή είναι ζοφερή και υποθηκεύει ένα μέλλον το οποίο έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Όλη η συζήτηση πρέπει να κατευθυνθεί στην επόμενη ημέρα. Είναι στιγμή για να δράσουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για πρωτοβουλίες που μπορεί να αναληφθούν, ανάλογες με εκείνη που είχε ξεκινήσει από τον αείμνηστο πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Γραμματικάκη, ο δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε:

«Όχι μόνο σήμερα, αλλά για ιδιαίτερους λόγους σήμερα, ο Γιώργος Γραμματικάκης μάς λείπει. Και φωνές όπως αυτή του Γιώργου Γραμματικάκη λείπουν. Αλλά αυτό πρέπει να το αναπληρώσουμε.

Έχω προτείνει στον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία συνάντησης των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο και παραγόντων της Πολιτείας στην οποία θα πρέπει όλοι να εκφραστούν με ευθύτητα και παρρησία.

Να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας αλλά και γενικότερα της οργανωμένης παραβατικότητας στο νησί.

Εκεί θα πρέπει να επιμεριστεί και η δουλειά καθ' αρμοδιότητα, ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι που του αναλογεί. Θεωρώ ότι χρειάζεται συντονισμός αλλά χρειάζεται και σύμπνοια και αυτός είναι και ένας τρόπος για να βοηθήσουμε να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής».