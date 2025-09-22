Βραδιά Ερευνητή 2025: Το ΑΠΘ φέρνει τη Φυσική και την Αστρονομία πιο κοντά στο κοινό

Το ΑΠΘ είναι ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Βραδιάς Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες 17:00 έως 23:00, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON της Ε.Ε., με τίτλο «PICO – Φυσική για Όλους».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημονικών φορέων, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για θέματα Φυσικής και Αστρονομίας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με κεντρικό θέμα τις εφαρμογές της Φυσικής στην καθημερινή ζωή και τις σύγχρονες ανακαλύψεις της Αστρονομίας.



Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι δραστηριότητες της βραδιάς περιλαμβάνουν συναρπαστικά διαδραστικά πειράματα και προσομοιώσεις, επίδειξη κατασκευών, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, κλήρωση βιβλίων και άλλων δώρων, καθώς και ένα εντυπωσιακό αστροπάρτι παρατήρησης του πλανήτη Κρόνου με τη χρήση τηλεσκοπίων.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Πρόκειται για τα εργαστήρια Βαρυτικών Κυμάτων, Σχετικιστικής Αστροφυσικής, Εξωπλανητικών Συστημάτων και Αστροβιολογίας, Θεωρητικής Μηχανικής και Αστροδυναμικής, Νανοτεχνολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ηλεκτρομαγνητικών Μετρήσεων, Θεωρητικής Φυσικής, Μαγνητικού Χαρακτηρισμού, Φυσικής των Laser και Βιοϊατρικών Εφαρμογών, καθώς και το πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ του CERN. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και πέντε φοιτητικές ομάδες του ΑΠΘ με διαδραστικά πειράματα και επιδείξεις (ASAT, ΒΕΑΜ/ASTRO, PATH, SPACEDOT, VROOM).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Τμήμα Φυσικής θα παρουσιάσει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του και θα παρέχει ενημέρωση για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει στους αποφοίτους του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συγκεκριμένα από τις 19.00 έως τις 20.00, η Πρόεδρος της European Physical Society και Καθηγήτρια στο King’s College London Μαίρη Σακελλαριάδου θα δώσει ομιλία με θέμα «ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ!», στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ. Η ομιλία της κ. Σακελλαριάδου απευθύνεται σε όλες και όλους τους παρευρισκόμενους με ηλικία άνω των 15 ετών. Θα τηρηθεί η σειρά προσέλευσης.

Η βραδινή παρατήρηση θα πραγματοποιηθεί με φορητά τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου του ΑΠΘ και του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης (ΟΦΑ).

Συνολικά, στην εκδήλωση συμμετέχουν το ΑΠΘ (συντονιστής), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Ελληνογερμανική Αγωγή, το European Gravitational Observatory (EGO) και το Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) της Ιταλίας, το Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) της Γαλλίας και το Institut de Fisica d’Altes Energies (IFAE) της Ισπανίας.

Επιπρόσθετα, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, θα υπάρξουν διάφορες εξ αποστάσεως δραστηριότητες, όπως ξενάγηση στο πείραμα VIRGO, παρατήρηση του Ήλιου, βραδινή παρατήρηση με τηλεσκόπια τριών αστεροσκοπείων. Το πρόγραμμα και οι σύνδεσμοι παρακολούθησης των δράσεων της 25ης Σεπτεμβρίου είναι διαθέσιμοι από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://picoproject.gr/live-events/.