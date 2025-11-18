Βορίζια: Παραδόθηκε ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε - Εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης

Στο αστυνομικό τμήμα παραδόθηκε αυτοβούλως, ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που είχε χάσει τη ζωή της στο μακελειό των Βοριζίων, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, αδελφός της νεκρής κατά την συμπλοκή στα Βοριζια Ευαγγελιας Φραγκιαδάκη και πατέρας τεσσάρων γιών, οι οποίοι έχουν όλοι προφυλακιστεί ήδη για συμμετοχή στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σε βάρος του άνδρα είχε εκδοθεί εδώ και πέντε ημέρες ένταλμα σύλληψης, καθώς η Αστυνομία θεωρεί ότι ,πα’ρότι δεν μετείχε ένοπλα στο επεισόδιο έχει ρόλο στην απόκρυψη των όπλων μαζί με τον 19χρονο γιο του , ο οποίος είναι ήδη προφυλακισμένος.



Ο άνδρας σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και από εκεί συνοδεία Αστυνομικών του Τ.Α.Ε Μεσσαράς μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

