Βορίζια: Με αλεξίσφαιρο στα Δικαστήρια Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου που δολοφονήθηκε

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου δολοφονηθέντος στα Βορίζια, Φανούρη Καργάκη σήμερα το πρωί, μετά τη σύλληψή του τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το cretalive, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ταυτόχρονα, σήμερα αναμένεται να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια, που νοσηλεύονται τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας, στην οποία εξερράγη η βόμβα και για τον 30χρονο ξάδερφό τους. Και στους δύο έχουν ασκηθεί διώξεις, για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Το βίντεο με τους πυροβολισμούς

Παράλληλα, ένα βίντεο ντοκουμέντο με πυρά την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ, που προσπαθεί να εξακριβώσει ποιος ήταν αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη και έπεσε νεκρή η 56χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχικά οι μαρτυρίες έλεγαν ότι το βίντεο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου που σκοτώθηκε, να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ψηλά.

Ο 43χρονος γαμπρός συνελήφθη την Τετάρτη (5/11) καθώς σε βοσκότοπο του ανήκει στον Ψηλορείτη βρέθηκαν κρυμμένα όπλα τα οποία εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται σήμερα Πέμπτη να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Πώς σκοτώθηκε ο 39χρονος

Στο μεταξύ, φωτογραφίες ντοκουμέντο με τις σφαίρες που σκότωσαν τον 39χρονο πατέρα 5 παιδιών έφερε στο φως η ΕΡΤ. Οι βολίδες προέρχονται από Καλάσνικοφ και ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου στη νεκροτομή.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον γαμπρό του 39χρονου θύματος καθώς σε βοσκότοπο που του ανήκει στον Ψηλορείτη βρέθηκαν κρυμμένα όπλα που θα εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Οι βολίδες αυτές (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από το άψυχο σώμα του 39χρονου, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, για να «καρφωθεί» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου στο ύψος του κόκκυγα.

Συνολικά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, κάτι που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν γύρω από το όχημα.

Το 4Χ4, το οποίο εξετάστηκε και φωτογραφήθηκε στον τόπο του μακελειού, έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Εκεί θα εξεταστεί από στελέχη του ΓΕΕ (Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, παρουσία τεχνικών συμβούλων που αναμένεται να ορίσουν οι οικογένειες.

Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέρφια

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι τρεις συλληφθέντες αδερφοί που φέρονται να εμπλέκονται (μαζί με δύο ακόμη συγγενείς τους) στη δολοφονία του 39χρονου το περασμένο Σάββατο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Σε βάρος των τριών αδερφών 19, 27 και 29 ετών, οι οποίοι παραδόθηκαν την Τρίτη, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού.

Και οι τρεις ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11.

Υπενθυμίζεται ότι ο ένας εκ των τριών είναι και ο ιδιοκτήτης της οικίας, όπου τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός μερικές ώρες πριν το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας.

Παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα Βορίζια

Τα σχολεία στα Βορίζια παραμένουν κλειστά ενώ τα μαθήματα στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο διεξάγονται με τηλεκπαίδευση.

Προκειμένου να επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς σήμερα αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, συνοδευόμενος από στελέχη εκπαίδευσης, τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, μέλη του ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και μέλη της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ. Παρούσες θα είναι οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Βοριζίων.