Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη βόμβα στο σπίτι

Να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, για τον 23χρονο που κατηγορείται για τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν το μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τη συνήγορο του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, η διαφωνία μεταξύ των Αρχών για τον 23χρονο «λύθηκε υπέρ της θέσης του εισαγγελέα για μη επιβολή προσωρινής κράτησης» ενώ σε ό,τι αφορά τους περιοριστικούς όρους, αυτοί που έχουν προταθεί από τον εισαγγελέα αφορούν σε απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός Δήμου Φαιστού, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα στις 1,15 και 30 κάθε μήνα, όπως και καταβολή χρηματικού ποσού 100 χιλιάδων ευρώ.

Η συνήγορος του χαρακτήρισε ιδιαιτέρως σκληρούς και δυσανάλογος των δυνατοτήτων του νεαρού, τους όρους που έχουν προταθεί, ωστόσο σε ό,τι αφορά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος, ανέφερε ότι ελήφθη «δικαίως», ενώ επανέλαβε ότι ο 23χρονος «δεν είχε καμία εμπλοκή».

Επιπρόσθετα, η Θεονύμφη Μπέρκη τόνισε ότι τα δεδομένα με τα οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του «δεν ήταν αυτά τα οποία θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία αυτή καθεαυτή» και πως τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα «δεν συνδέονται αιτιωδώς με τη διάπραξη των κακουργηματικών και των πλημμεληματικών κατηγοριών που τον βαρύνουν».