Αποκαταστάθηκε μετά από τέσσερις ώρες η κυκλοφορία Αθηνών-Κορίνθου

Χάος επικράτησε για περίπου τέσσερις ώρες στο ρεύμα εξόδου της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου καθώς από τις 12:00 περίπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω εκτροπής φορτηγού στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.





Περίπου δύο ώρες μετά την εκτροπή, δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ενώ λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και μετά την απομάκρυνση του κοντέινερ του φορτηγού από το οδόστρωμα άνοιξε και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.





Το κυκλοφοριακό χάος συνεχίζεται στα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν μεγάλο, με τα οχήματα να έχουν κολλήσει ακόμα και μέσα στην Αττική οδό, ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Παλαιά Εθνική Οδό.