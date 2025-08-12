Αποκαταστάθηκε μετά από τέσσερις ώρες η κυκλοφορία Αθηνών-Κορίνθου
Αποκαταστάθηκε μετά από τέσσερις ώρες η κυκλοφορία Αθηνών-Κορίνθου

12/08/2025 • 16:33
12/08/2025 • 16:33
Χάος επικράτησε για περίπου τέσσερις ώρες στο ρεύμα εξόδου της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου καθώς από τις 12:00 περίπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω εκτροπής φορτηγού στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Περίπου δύο ώρες μετά την εκτροπή, δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ενώ λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και μετά την απομάκρυνση του κοντέινερ του φορτηγού από το οδόστρωμα άνοιξε και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν μεγάλο, με τα οχήματα να έχουν κολλήσει ακόμα και μέσα στην Αττική οδό, ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Παλαιά Εθνική Οδό.

