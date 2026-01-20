Απεργία ταξί σήμερα και αύριο στην Αττική - Τι ζητάει ο ΣΑΤΑ

«Χειρόφρενο» τραβούν σήμερα και αύριο οι οδηγοί ταξί καθώς προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 6:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 6:00 το πρωί της Πέμπτης.

Το Συνδικάτο καλεί σήμερα στις 10:00 όλους τους οδηγούς ταξί να δώσουν το «παρών» στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου όπου θα παρουσιαστούν όπως αναφέρει, τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε, οι επιπτώσεις του στον κλάδο, καθώς και οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί: