Ανακοίνωση της οικογένειας Σαμαρά για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξέδωσε ανακοίνωση το Σάββατο, με την οποία ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»