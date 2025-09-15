Αναφορές για υβριστικά σχόλια του Γ. Μάλαμα προς αστυνομικούς

Για ιδιαίτερα υβριστικά σχόλια εις βάρος αστυνομικών δυνάμεων από τον Γιάννη Μάλαμα, γιο του Σωκράτη Μάλαμα, έκαναν λόγο σχετικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με σχετικές αναρτήσεις, ο Γιάννης Μάλαμας φέρεται να συνελήφθη μετά από επεισόδια που προκλήθηκαν στο Μοναστηράκι και τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του Γ. Μάλαμα και ενός ακόμα υπόπτου.

Όπως υποστηρίζουν πηγές, κατά τον έλεγχο από τους αστυνομικούς, ο Γιάννης Μάλαμας φέρεται να χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν εκ των αστυνομικών που πήγαν στο σημείο, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

«Θα σας γ@@@σω κωλόμπατσοι. Θα έρθω να σας βρω έναν έναν στα σπίτια σας, να σας γ@@@σω. Θα χάσετε τη δουλειά σας. Θα πουλάτε στο δρόμο τσιγάρα μ@@@@πανα. Θα γ@@@@@@τε» φέρεται να έλεγε ο νεαρός τραγουδιστής στους αστυνομικούς.

Η πλευρά του Γιάννη Μάλαμα υποστηρίζει ότι τα «πράγματα δεν έχουν συμβεί όπως τα περιγράφουν».