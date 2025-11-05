Και πολλά έχουν γίνει δεδομένων των συνθηκών. Των συνθηκών, βεβαίως - βεβαίως...

Αναρωτιέμαι πολλές φορές ποιο είναι αυτό το περίφημο DNA της ΝΔ που «νόθευσε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι των βουλευτών που δεν ήθελαν να κλείσει η ΛΑΡΚΟ ή εκείνων που σήμερα δεν θέλουν να ακούσουν για το κλείσιμο των ζημιογόνων καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια; Οι ίδιοι, βέβαια, δεν αντέδρασαν ούτε στο ελάχιστο όταν έκλεινε καταστήματα των ΕΛΤΑ ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή εκεί μπορούσαν να υποσχεθούν στους ιθαγενείς ότι θα κέρδιζαν μια θέση στον παράδεισο με αντίτιμο έναν σταυρό στις εκλογές.

Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έλεγε, το προσπάθησε σε πολλά πράγματα, σε άλλα έκανε ζημιά, όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το πρόβλημα του Γιώργου ήταν ότι δεν κατάλαβε ποτέ ότι η χώρα είχε ήδη χρεοκοπήσει. Δεν είχε ένα απλό κρυολόγημα, ήταν ήδη βαριά άρρωστη με πνευμονία.

Λίγο παλιότερα το επιχείρησε ο Κώστας Σημίτης. Προδόθηκε από ένα στελεχιακό δυναμικό που είδε την εξουσία όπως ο πεινασμένος τον μπουφέ με τα γλυκά.

Πιο μετά δοκιμάστηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ο «δεξιός». Ο Σαμαράς τα κατάφερε καλύτερα απ’ όλους μέχρι εκείνη την στιγμή. Ίσως επειδή είχε από πάνω του τον ασφυκτικό έλεγχο της Τρόικας. Το πιο πιθανό. Αλλά η Ιστορία έγραψε ότι η χώρα γλίτωσε στα χέρια του.

Και ύστερα ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και άρχισαν οι οικονομικοί δείκτες να βελτιώνονται θεαματικά. Δείτε που ήταν η ανεργία και που είναι. Είπαμε πολλές φορές ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά περισσότερα. Έξω από τον χορό και με την άνεση του σχολιαστή, μπορεί κανείς να λέει ότι θέλει. Ακούγοντας προχτές αρκετούς βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ, συνειδητοποιεί ότι και πολλά έχουν γίνει.

Αυτή είναι η αλήθεια, όσο οδυνηρή κι αν είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιμείνουμε στο να κάνει η κυβέρνηση περισσότερα. Πολύ απλά επειδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κι όποιος πιστεύει ότι υιοθετώντας λαϊκίστικες θέσεις θα κερδίσει την επανεκλογή του, δεν συνειδητοποιεί ότι αν δεν γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις θα είναι βουλευτής σε μία χώρα που εκείνη τη στιγμή θα βιώνει μία κρίση χειρότερη και από εκείνη της περασμένης δεκαετίας.

Θανάσης Μαυρίδης

