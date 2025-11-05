Εμπρός στην «ένδοξη» εποχή των ΔΕΚΟ!

Σκεφτείτε έναν διευθύνοντα σύμβουλο μιας μεγάλης Α.Ε. πριν πάρει μια σημαντική απόφαση να πρέπει να ενημερώσει τους κυβερνητικούς βουλευτές. Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, τα οποία από το 2018 δεν έχουν καμιά σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο διότι ανήκουν στο Υπερταμείο, προφανώς έχει αυτήν την υποχρέωση, σύμφωνα με την κυβερνητική αντίληψη. Επειδή ο ίδιος είχε άλλη γνώμη τον εξανάγκασαν σε παραίτηση, διότι δεν είχαν το δικαίωμα να τον απολύσουν. Δεν ήταν εκ του νόμου κομματικός κομισάριος, όπως ήταν όλοι οι διοικητές των ΔΕΚΟ. Αυτοί αντλούσαν τη δύναμή τους αποκλειστικά από τον εκάστοτε πρωθυπουργό και επί πρωθυπουργίας Κ. Σημίτη και από τον διαπλεκόμενο ολιγάρχη του χώρου όπου δραστηριοποιούνταν η συγκεκριμένη ΔΕΚΟ.

Οι εταίροι - δανειστές άριστα έπραξαν και έκοψαν τον ομφάλιο λώρο που συνέδεε αυτές τις επιχειρήσεις με την πολιτική εξουσία. Και άριστα έπραξε και ο Α. Τσίπρας που αποδέχθηκε την απαίτησή τους. Φαίνεται πως η σημερινή κυβέρνηση, επειδή αισθάνεται πολιτικά ευάλωτη, κατέφυγε στη δοκιμασμένη συνταγή του αποδιοπομπαίου τράγου.

Έδιωξε τον διευθύνοντα σύμβουλο, για να καλμάρει την κοινοβουλευτική της ομάδα. Από εδώ και εμπρός, αν δεν το έχουν καταλάβει εκεί στην κυβέρνηση, είναι όμηροι διαφόρων ομάδων βουλευτών. Η αρχή έγινε, μπαίνουμε ουσιαστικά σε προεκλογική χρονιά και πλέον όλοι οι υπουργοί θα ρίξουν τα μολύβια κάτω. Δύο συνάδελφοί τους, υπεύθυνοι για τα Ταχυδρομεία, τη γλίτωσαν την τελευταία στιγμή καθώς θυσιάστηκε για χάρη τους ένας τεχνοκράτης.

Στην ουσία της υπόθεσης δεν μπαίνω, δηλαδή αν θα έπρεπε να κλείσουν 200 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυτή είναι δουλειά της διευθυντικής ομάδας της επιχείρησης και όχι της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνητικού κόμματος. Ο κ. Π. Μαρινάκης δήλωσε πως ο διευθύνων σύμβουλος έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το κάρο και ποιο το άλογο. Αν η ενημέρωση της κυβέρνησης είναι το άλογο και η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ το κάρο, τότε να με συγχωρήσετε, αλλά δεν θα πάρω. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση.

Οι μεταρρυθμίσεις προκαλούν στο πρώτο στάδιο αντιδράσεις και αυτό είναι φυσιολογικό. Ξεβολεύουν κόσμο που πιέζει τους βουλευτές του για να επανέλθει η πρότερη κατάσταση. Μια μεταρρύθμιση θέλει το χρόνο της για να αποδώσει και να δρέψει τους καρπούς της η κοινωνία. Μετά από τη χθεσινή εξέλιξη να περιμένουμε μόνον «αγαπησιάρικες» μεταρρυθμίσεις.

Διαβάζω σχόλια φίλων πως αυτό το φιάσκο θα ξεχαστεί μετά από λίγο καιρό. Συμφωνώ, με μια διαφορά. Τα συνεχόμενα λάθη, επικοινωνιακά και πολιτικά, μπορεί να ξεχνιούνται, όμως τραυματίζουν την εικόνα της κυβέρνησης. Μπορεί την απογοήτευση να μην την καρπώνεται η αντιπολίτευση, όμως αυξάνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων. Στην προχθεσινή δημοσκόπηση της ALCO το 50% αυτής της κατηγορίας δήλωσαν δεξιοί, κεντροδεξιοί και κεντρώοι. Χώρους στους οποίους το 2023 ηγεμόνευε η Νέα Δημοκρατία.

Είναι νομίζω τώρα η ώρα του πρωθυπουργού!