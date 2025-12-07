Αμετακίνητοι οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε Κάστρο και Εύηνο - Αποκλεισμός στον κόμβο του αεροδρομίου Ιωαννίνων

Ήρθαμε για να μείνουμε» επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο οι αγρότες στα μπλόκα σε εθνικές, επαρχιακές οδούς και τελωνεία, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για λύσεις στα βασικά τους προβλήματα που είναι οι αποζημιώσεις, η ευλογιά, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και η εξομάλυνση των πληρωμών αναφορικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Μπλόκα και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και αγρότες από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου σε σχεδόν καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων Πατρών - Κορίνθου και Πατρών - Πύργου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Αποκλεισμένο έως τις 16:00 το τελωνείο Προμαχώνα για τα φορτηγά.

Ιωάννινα: Κλειστός από αγρότες ο κόμβος του αεροδρομίου

Στα Ιωάννινα, μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιούν από τις 12:00 το μεσημέρι οι αγρότες, οι οποίοι από κάθε γωνιά του νομού κατέβηκαν στο αεροδρόμιο, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα.

Αυτή την ώρα έχουν κλείσει στον κόμβο του αεροδρομίου και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ αναμένεται να κάνουν σύσκεψη οι εκπρόσωποι των συλλόγων τους για να αποφασίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση και ποια μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι από τη Ζίτσα, το Πωγώνι, την Δωδώνη, την Κόνιτσα. Της φάλλαγας των τρακτέρ προηγήθηκε πορεία πολιτών και φορέων.

Ο κόμβος του αεροδρομίου είναι στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς, στον οδικό άξονα που οδηγεί στην πύλη εισόδου Ελλάδας-Αλβανίας. Ο αποκλεισμός του κόμβου θα διαρκέσει τρεις ώρες ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμτήριους δρόμους.

Λάρισα: Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στη Νίκαια - Νέα αγροτική συνέλευση σήμερα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, ενώ κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου.

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών - Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Οι επαφές και οι ζυμώσεις μεταξύ των αγροτικών συλλόγων είναι συνεχείς, καθώς αναζητείται κοινός βηματισμός για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θεσμοθέτηση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη εβδομάδα, οπότε αναμένεται να συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων και την κοινή κλιμάκωση των δράσεων σε όλη τη χώρα.

Στα μπλόκα οι αγρότες σε Μπράλο και κόμβο της Θήβας

Την ίδια ώρα, σε τρία σημεία της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας έχουν στηθεί τα αγροτικά μπλόκα, ενώ επίκειται και τέταρτο, καθιστώντας τις μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες για χιλιάδες οδηγούς.

Πέρα από το μπλόκο στον Μπράλο, στο 200ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, και εκείνο των αγροτών στη Θήβα, στο 90ό χιλιόμετρο, από σήμερα το μεσημέρι στήθηκε ακόμη ένα σημείο αποκλεισμού, αυτή τη φορά από αγρότες της Βοιωτίας, στον κόμβο του Κάστρου, στο 114ο χιλιόμετρο. Εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που βρίσκονταν κοντά στο Ορχομενό κινήθηκαν προς το σημείο και απέκλεισαν πλήρως το δρόμο.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, αλλά και από την Αλίαρτο, τα Βάγια, τις Θεσπιές, το Κάστρο, το Ακραίφνιο και χωριά της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω αλλεπάλληλων παρακάμψεων, οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών, με συνέπεια να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Στον Μπράλο, η εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, γίνεται από την περιοχή της Ανθήλης (209ο χλμ) μέχρι τον Μώλο (198ο χλμ), με τις εναλλακτικές διαδρομές να γεμίζουν από οχήματα που προσπαθούν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για όσους κινούνται από τον Ε65 προς Αθήνα, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να βγουν από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω παρακαμπτηρίων, να προσεγγίσουν τα όρια της Λαμίας και στη συνέχεια να ακολουθήσουν παράδρομους μέχρι τον Μώλο, προτού επιστρέψουν ξανά στην πορεία τους.

Ανάλογη εικόνα και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι οδηγοί πρέπει να εγκαταλείψουν την εθνική οδό για περίπου 11 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διοχετεύεται σε παραδρόμους μέσω Μαρτίνου και μέχρι τον κόμβο του Κάστρου για όσους κινούνται προς Αθήνα, ενώ ισχύει η αντίστροφη κατεύθυνση για όσους ταξιδεύουν προς Λαμία.

Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο μπλόκο της Θήβας. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων από την Ριτσώνα, αλλά πριν επιστρέψουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο περνούν από την περιοχή του Αλίαρτου. Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώνεται μετά το μπλόκο του Κάστρου, καθώς οι οδηγοί πρέπει να συνεχίσουν από παρακαμπτήριους μέχρι το Μαρτίνο.

Το σκηνικό αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι αγρότες της Λοκρίδας ετοιμάζουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Αταλάντης. Τα τρακτέρ κινούνται προς τον κόμβο και έχουν προαναγγείλει το κλείσιμο της εθνικής οδού στις 3 το μεσημέρι. Αν τελικά αυτό γίνει, τα οχήματα θα αναγκαστούν να κινηθούν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, από τη Ριτσώνα μέχρι τη Λαμία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο δίκτυο.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής του Δομοκού εξακολουθούν να κρατούν κλειστό το σημείο προς τον Ε65, αλλά και τμήματα του παλιού εθνικού δικτύου Λαμίας-Θεσσαλίας, προκαλώντας πρόσθετες δυσκολίες στις τοπικές μετακινήσεις.

Στην Εύβοια, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της βόρειας Εύβοιας έχουν στήσει ακόμη δύο μπλόκα, στην Κήρινθο και στην Ιστιαία, ενώ υπάρχει κινητικότητα και σχεδιασμός για νέο σημείο αποκλεισμού κοντά στη Χαλκίδα.

Με τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται και τα σημεία αποκλεισμού να πολλαπλασιάζονται, οι μετακινήσεις στο μεγάλο οδικό άξονα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Οι αγρότες προαναγγέλλουν και αποφασιστικότητα αλλά και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Μπλόκο αγροτών στην «Εγνατία Οδό» και διακοπή κυκλοφορίας

Διακόπηκε από τις 11:00 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικων έως και τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από την Εθνική Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής (μέσω Πόρτο Λάγος).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Ειδικότερα, πρόκειται για διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου Κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές - παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη θα εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη θα διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής - Ξάνθης.

Άνοιξε για τα φορτηγά το τελωνείο Προμαχώνα

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς πραγματοποιώντας ολιγόωρους αποκλεισμούς καθημερινά για τα φορτηγά.

Γύρω στις 6 το απόγευμα άνοιξε το τελωνείο στον Προμαχώνα Σερρών που ήταν αποκλεισμένο από τις 12 το μεσημέρι λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Εκατέρωθεν της συνοριακής διάβασης Ελλάδας - Βουλγαρίας παρέμεναν εγκλωβισμένα δεκάδες φορτηγά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διέλευση τους.

Παράλληλα, με «το σταγονόμετρο» περνούν φορτηγά με εμπορεύματα από και προς την Τουρκία στον Έβρο, αφού οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα τους, ζητώντας αλλαγή της αγροτικής πολιτικής.

Ο κόμβος του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων είναι τα δύο σημεία τα οποία οι αγροτικοί σύλλογοι βορείου και νοτίου Έβρου, σε αδιάλειπτη συνεργασία ως προς τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στις κινητοποιήσεις τους, έχουν επιλέξει ως τα πλέον ενδεδειγμένα να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για την επίτευξη των διεκδικήσεών τους.

Με συνεχιζόμενη την ενίσχυση των εν λόγω μπλόκων στο βόρειο και νότιο τμήμα του νομού, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών σε Ορμένιο και Κήπους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Αλεξανδρή αλλά και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγγελακούδη, και τις επόμενες ημέρες τα μπλόκα θα ενισχύονται και οι κινητοποιήσεις θα κλιμακώνονται.