Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος, λίγο μετά τις 19.00 του Σαββάτου, αμαξοστοιχία της Hellenic Train με 230 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, πρόκειται για την αμαξοστοιχία IC 56, που ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Σφενδάλης, από όπου αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 119 λεπτών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν εκείνες της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας και έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη.

«Καθόλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το τηλεφωνικό κέντρο της Hellenic Train (14511) έμεινε το βράδυ του Σαββάτου διαθέσιμο για δύο επιπλέον ώρες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Επιπλέον, στελέχη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας βρίσκονταν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για να υποδεχθούν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους και να τους ενημερώσουν αναλυτικά σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του», αναφέρει χαρακτηριστικά η Hellenic Train.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με 230 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στις 19:05 στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 119 λεπτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ.

Απόψε, το τηλεφωνικό κέντρο της Hellenic Train (14511) θα παραμείνει διαθέσιμο για δύο επιπλέον ώρες, έως τις 23:00, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Παράλληλα, στελέχη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών θα βρίσκονται στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για να υποδεχθούν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους και να τους ενημερώσουν αναλυτικά σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του.