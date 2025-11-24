Ζελένσκι στο Telegram: Δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο – Θα συζητήσω με τον Τραμπ τα κρίσιμα θέματα

Με μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, στον απόηχο των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, με στόχο την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι θα συζητήσει σύντομα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, τα ακανθώδη ζητήματα, ώστε να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο μιας συμφωνίας.

Ειδικότερα, στο μήνυμά του μετά την επιστροφή της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα προς επίλυση. Όπως τόνισε τα κρίσιμα ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι σε συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη» επισήμανε.

Η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Σήμερα η αντιπροσωπεία μας επέστρεψε από τη Γενεύη μετά από διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους Ευρωπαίους εταίρους, και τώρα ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να καταστεί λειτουργικός.

Προς το παρόν, μετά τη Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα, δεν είναι πλέον 28, και πολλά σωστά έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί – κάτι που δεν είναι εύκολο – για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, και πρέπει να τα κάνουμε όλα με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά έχει μια εποικοδομητική στάση. Ουσιαστικά, χθες όλη την ημέρα γίνονταν συναντήσεις, ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά λεπτομερής δουλειά.

Η ομάδα μας παρουσίασε σήμερα το νέο σχέδιο μέτρων, και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση – τα κρίσιμα θέματα θα τα συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Λευκός Οίκος: Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του προέδρου της Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα.

Πηγές είχαν αναφέρει νωρίτερα στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι ο Ζελένσκι ενδέχεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη αυτή την εβδομάδα, για να συζητήσει με τον Τραμπ ευαίσθητα ζητήματα ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.