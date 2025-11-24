Sky News, Reuters, FT

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία εργάζονται για να γεφυρώσουν τις διαφορές στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, αφού συμφώνησαν να εργαστούν πάνω σε μια αμερικανική πρόταση, η οποία σύμφωνα με το Κίεβο και τους συμμάχους του, κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στη Μόσχα.

Η αρχική πρόταση των 28 σημείων, που παρουσιάστηκε από τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, ζητούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη, να αποδεχθεί περιορισμούς στις στρατιωτικές της δυνατότητες και να εγκαταλείψει τις ελπίδες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ — όλα αιτήματα της Ρωσίας που το Κίεβο απορρίπτει σταθερά.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή αντιπρόταση φαίνεται εντελώς μη εποικοδομητική και δεν λειτουργεί για τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Sky News που επικαλείται Ουκρανούς διαπραγματευτές, το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων «πλέον δεν υπάρχει». Το βρετανικό μέσο απαριθμεί ένα προς ένα τα 19 σημεία της αναθεωρημένης εκδοχής, τα βασικότερα σημεία της οποίας είναι:

Παύση των εχθροπραξιών στα σημερινά μέτωπα, αφήνοντας ανοιχτές τις συζητήσεις για το εδαφικό ζήτημα για αργότερα, σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε απόσυρση των Ουκρανών από σημεία που προς το παρόν ελέγχει

Εγγύηση ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, στο πρότυπο του ΝΑΤΟ

Περιορισμός του ουκρανικού στρατού σε 800.000 άνδρες εν καιρώ ειρήνης, αντί για 600.000 που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο

Την ίδια ώρα, το σχέδιο 28 σημείων που ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα «δεν υπάρχει πλέον», δήλωσε σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ολεξάντρ Μπέβζ, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στη Γενεύη, είπε ότι το Κίεβο είχε «πολύ εποικοδομητικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Ουκρανία εξέτασε ένα προς ένα όλα τα σημεία του προτεινόμενου σχεδίου μαζί με τις ΗΠΑ, και ότι το σχέδιο, «στη μορφή που όλοι είχαν δει προηγουμένως, δεν υπάρχει πλέον», είπε.

«Ορισμένα σημεία αφαιρέθηκαν, άλλα αναθεωρήθηκαν — καμία από τις ανησυχίες της Ουκρανίας δεν έμεινε χωρίς αντιμετώπιση», πρόσθεσε.

FT: ΗΠΑ και Ουκρανία συμφώνησαν σε σχέδιο 19 αντί 28 σημείων για το τέλος του πολέμου

Υπενθυμίζεται, ότι σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους σχετικά με το επικαιροποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι δύο πλευρές είχαν συνομιλίες στη Γενεύη, που ήταν παραγωγικές, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία διαφωνίας.

Ειδικότερα, η εφημερίδα αναφέρει ότι από τα 28 σημεία του αρχικού σχεδίου, που προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, πλέον έμειναν 19.

Reuters - Κρεμλίνο: Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων για ειρήνη στην Ουκρανία δεν μας κάνει

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία δεν είναι εποικοδομητική και ότι απλώς δεν λειτουργεί για τη Μόσχα.

Η δημοσίευση την περασμένη του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων των ΗΠΑ ενέτεινε τις ανησυχίες στην Ουκρανία και μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων, για το ότι οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ, τα εδάφη και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας έγιναν αποδεκτές από την Ουάσιγκτον.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο αλλάζει σημαντικά την έννοια και την σημασία των βασικών σημείων για το ΝΑΤΟ και τα εδάφη , σύμφωνα με αντίγραφο που έχει δει το πρακτορείο Reuters.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς» δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Μόσχα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι εάν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω.

Ο Ουσακόφ είπε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές θέσεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μας φαίνονται αρκετά αποδεκτές». Ο ίδιος προσέθεσε ότι ορισμένες ωστόσο θα έπρεπε να συζητηθούν πιο λεπτομερώς.