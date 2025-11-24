Οι «συμπληγάδες» του Πάουελ και τα πονταρίσματα των επενδυτών για τα επιτόκια

Στις «Συμπληγάδες» για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και των επομένων αποφάσεων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) βρίσκονται οι επενδυτές, την ώρα που οι παγκόσμιες αγορές εστιάζουν στο πως οι αποφάσεις για την νομισματική πολιτική στο ισχυρότερο ΑΕΠ του κόσμου μπορούν να επηρεάζουν το διεθνές πεδίο.

Τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη έδειξαν πως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά και το ότι το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε για τον Σεπτέμβριο.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το εάν η Fed θα χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική της θυμίζουν... ασανσέρ από την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το FedWatch, οι αγορές δίνουν 75,3% πιθανότητες για μια μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης μετά από την ολοκλήρωση της διημερης συνέδριασης της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας (FOMC) στις 10 Δεκεμβρίου. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, οι εν λόγω πιθανότητες ήταν στο 69% ενώ την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν κάτω από το 50%, φτάνοντας έως και το 37% παροδικά.

Η έλλειψη των στοιχείων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας που προκάλεσε το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχουν καταστήσει δυσκολότερες τις προβλέψεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, ακόμα και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη τη μεταβλητότητα στις προβλέψεις των αναλυτών, τα πονταρίσματα των επενδυτών για τις αποφάσεις των επιτοκίων στην αμερικανική οικονομία μοιάζουν κάπως με «ναρκοπέδιο».

Ορισμένη «διαύγεια» για τις επόμενες κινήσεις της Fed αναμένεται από τις ανακοινώσεις των μακροοικονομικών στοιχείων που θα προηγηθούν της FOMC, κατά την τρέχουσα εβδομάδα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα δεδομένα για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά τα διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που θα ανακοινωθούν την Τρίτη.

Τα στοιχεία θα προσφέρουν «εικόνα» για το κατά πόσο το ύψος του κόστους δανεισμού που καθορίζεται από την Fed επηρέασε -και συνεχίζει να επηρεάζει- τις δαπάνες των Αμερικανών καταναλωτών, ειδικότερα ενόψει της εορταστικής περιόδου και των αγορών που πραγματοποιούνται προς το τέλος του έτους (Thanksgiving, Black Friday και Χριστούγεννα).

Σημειώνεται πως για την αρχή της εβδομάδας η πορεία των παγκόσμιων μετοχών δείχνει τη διστακτικότητα που επικρατεί όχι μόνο για τις αποφάσεις που θα ανακοινώσει η Fed στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά και για το επόμενο χρονικό διάστημα, εντός του 2026.

Με το άνοιγμα των χρηματιστηριακών δεικτών της Ασίας για την πρώτη μέρα της εβδομάδας, επικρατούσε διάχυτη ευφορία στις αγορές για μείωση των επιτοκίων της Fed, «πατώντας» πάνω σε δηλώσεις που έκανε το στέλεχος της αμερικανικής τράπεζας, Τζον Ούλιαμς, για το ότι η Fed μπορεί να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της «βραχυπρόθεσμα».

Αυτή η δήλωση οδήγησε σε άνοδο και των futures της Wall Street, έως και 1%.

Ωστόσο, μέσα στη Δευτέρα αυτά «μαζεύτηκαν» στα επίπεδα του 0,3% την ώρα που Nasdaq και S&P 500 οδεύουν προς το τέλος του πρώτου αρνητικού μήνα από το Μάρτιο, για το σύνολο του Νοεμβρίου.