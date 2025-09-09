Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, πως σκοπεύει μέσα στους επόμενους μήνες να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, όπως αναφέρει το Politico.

«Δηλαδή, ο Πούτιν είπε – και αυτό το είπε στους Αμερικανούς, στον Λευκό Οίκο και στον εκπρόσωπο του προέδρου Τραμπ, τον Γουίτκοφ –, ότι θα πάρει το Ντονμπάς σε δύο με τρεις μήνες, το πολύ σε τέσσερις μήνες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο ABC News.

«Είναι το πιο οχυρωμένο τμήμα με τις πιο ικανές δυνάμεις», είπε ο Ζελένσκι, εξηγώντας γιατί η παραχώρηση της περιοχής είναι αδιαπραγμάτευτη για την Ουκρανία.

«Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα κινηθεί 90 χιλιόμετρα πιο πέρα στο Χάρκοβο;», πρόσθεσε.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει αδρανής. Χρειάζεται απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειάζεται απάντηση από την Ευρώπη. Χρειάζεται απάντηση από την G20. Απαιτείται ισχυρή δράση ώστε η Ρωσία να σταματήσει να φέρνει τον θάνατο», είπε.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι για το Ντονμπάς ακολούθησαν αναφορές ότι ο Πούτιν είχε παρουσιάσει στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αλάσκα, βάσει του οποίου η Ουκρανία θα παραχωρούσε ακατάληπτα εδάφη με αντάλλαγμα γραπτή δέσμευση της Μόσχας ότι δεν θα εισβάλει ξανά.

Αντιδρώντας στη συνάντηση κορυφής, ο Ζελένσκι είπε ότι «ήταν κρίμα» που η Ουκρανία δεν είχε προσκληθεί και ότι «ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν αυτό που ήθελε».

«Ήθελε πάρα πολύ να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και νομίζω ότι ο Πούτιν το πέτυχε, κι αυτό είναι κρίμα», είπε ο Ζελένσκι. «Ο Πούτιν δεν θέλει να συναντηθεί μαζί μου, αλλά θέλει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να δείξει σε όλους εικόνες και βίντεο ότι βρίσκεται εκεί», πρόσθεσε.

«Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου βρίσκεται υπό πυραύλους, υπό επίθεση κάθε μέρα. Είναι κατανοητό και το καταλαβαίνει», είπε ο Ζελένσκι. «Παίζει παιχνίδια και παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ».