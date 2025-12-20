Ζελένσκι: Η Ουάσιγκτον πρότεινε τριμερή ΗΠΑ, Ουκρανίας, Ρωσίας στο Μαϊάμι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο πως οι ΗΠΑ πρότειναν μια συνάντηση με τους Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι όπου οι τελευταίοι έχουν μεταβεί για συνομιλίες με τους Αμερικανούς επί του σχεδίου τους για την Ουκρανία.

Η Ουάσιγκτον «πρότεινε μια μορφή, εξ όσων γνωρίζω, Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να παραστούν και ότι «θα είχε νόημα να υπάρξει μια τέτοια κοινή συνάντηση (…) αφού ενημερωθούμε για τα πιθανά αποτελέσματα των συναντήσεων που έχουν ήδη λάβει χώρα».

Το Κίεβο θα αποφασίσει για τη μορφή μόλις γίνει σαφές αν οι διμερείς συζητήσεις με τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ, που ξανάρχισαν την Παρασκευή, είναι θετικές, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι σχεδιάζει να θέσει το θέμα στον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους δήλωσε σήμερα ότι δεν εναπόκειται στον Ρώσο πρόεδρο να αποφασίσει για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, αφού ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε χθες να εννοηθεί πως η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει τα πλήγματά της σε βάθος την ημέρα που θα διεξαχθεί μια εκλογική αναμέτρηση.

«Δεν εξαρτάται από τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν να αποφασίσει πότε και υπό ποια μορφή θα λάβουν χώρα οι εκλογές στην Ουκρανία», τόνισε ο Ζελένσκι, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο διοργάνωσης εκλογών στα εδάφη που βρίσκονται τώρα υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος απεσταλμένος για οικονομικά ζητήματα, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταβαίνει στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, όπου έχει ξεκινήσει κύκλος συνομιλιών στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος εισέρχεται τον Φεβρουάριο στον πέμπτο χρόνο του.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τον μεγιστάνα των ακινήτων και νυν διπλωμάτη Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κορυφαίος διπλωμάτης και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να συμμετάσχει και ο ίδιος στις συνομιλίες, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Καθ'οδόν προς το Μαϊάμι», ο Ντμίτριεφ έγραψε σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στο οποίο πρόσθεσε emoji με ένα περιστέρι και σύντομο βίντεο που δείχνει τον πρωινό ήλιο να περνά μέσα από τα σύννεφα πάνω από μια παραλία με φοίνικες.

«Καθώς οι πολεμοχαρείς συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για να υπονομεύσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία, θυμήθηκα αυτό το βίντεο από την προηγούμενη επίσκεψή μου: το φως που διαπερνά τα σύννεφα της καταιγίδας», συνέχισε.

On the way to Miami 🕊️.



As warmongers keep working overtime to undermine the US peace plan for Ukraine, I remembered this video from my previous visit - light breaking through the storm clouds. 🌤️ pic.twitter.com/LESPIc7qIS — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 20, 2025

Ομάδα Ουκρανών και ομάδα Ευρωπαίων έχουν επίσης μεταβεί στη Φλόριντα των ΗΠΑ για να μετάσχουν στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου.