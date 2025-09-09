Ζελένσκι για τις νέες ρωσικές επιθέσεις: Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει άπραγος, απαιτείται απάντηση

Περισσότεροι από 20 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή σε ένα χωριό στην περιοχή Ντόνετσκ της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Απευθείας στους ανθρώπους. Απλούς πολίτες. Την ίδια στιγμή που καταβάλλονταν οι συντάξεις», έγραψε στο X.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλός. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει άπραγος. Απαιτείται απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαιτείται απάντηση από την Ευρώπη. Απαιτείται απάντηση από την G20».

«Ένα στυγνό ρωσικό χτύπημα με εναέρια βόμβα στο χωριό Γιάροβα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ» στοίχισε τη ζωή σε «περισσότερους από 20 αμάχους», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ανάρτησή του να συνοδεύεται από βίντεο που δείχνει πτώματα να κείτονται στο έδαφος.