Ζελένσκι για συνάντηση με Μακρόν: Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής - Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό
X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Ζελένσκι για συνάντηση με Μακρόν: Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής - Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό

01/12/2025 • 15:56
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
01/12/2025 • 15:56
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Το κύριο θέμα μας ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του.

«Κατά τη διάρκεια των πολυωρών συνομιλιών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ εξετάσαμε πολλές λεπτομέρειες. Το κύριο θέμα ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Τώρα πολλά εξαρτώνται από τη συμμετοχή όλων των ηγετών. Σήμερα θα μιλήσουμε και με άλλους ηγέτες. Σας ευχαριστώ!», ανέφερε.

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε Περισσότερα