Ζελένσκι για συνάντηση με Μακρόν: Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής - Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό

«Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.
«Το κύριο θέμα μας ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του.
«Κατά τη διάρκεια των πολυωρών συνομιλιών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ εξετάσαμε πολλές λεπτομέρειες. Το κύριο θέμα ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Τώρα πολλά εξαρτώνται από τη συμμετοχή όλων των ηγετών. Σήμερα θα μιλήσουμε και με άλλους ηγέτες. Σας ευχαριστώ!», ανέφερε.
During our several-hour talks, @EmmanuelMacron and I assessed a great many details. The main focus was on negotiations to end the war and on security guarantees. Peace must become truly durable. The war must end as soon as possible. Much now depends on the involvement of every… pic.twitter.com/F2wh2C5dq7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025