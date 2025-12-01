Ζελένσκι για συνάντηση με Μακρόν: Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής - Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό

«Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Κατά τη διάρκεια των πολυωρών συνομιλιών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ εξετάσαμε πολλές λεπτομέρειες. Το κύριο θέμα ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Τώρα πολλά εξαρτώνται από τη συμμετοχή όλων των ηγετών. Σήμερα θα μιλήσουμε και με άλλους ηγέτες. Σας ευχαριστώ!», ανέφερε.