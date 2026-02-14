Ζελένσκι για Πούτιν: Δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά του (vid)

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Μόναχο, σχολίασε την απουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν από τη δημόσια σκηνή, εκτιμώντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δεν έχει πολύ χρόνο», την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η βρετανική Mirror, oΟ Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, καθώς ο 73χρονος Ρώσος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως για περισσότερο από μία εβδομάδα.

❗️«I am younger than Putin, and that matters. He doesn’t have much time left» — Zelenskyy pic.twitter.com/F4pkRxfZ3o — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) February 13, 2026

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες, ρωσικά κρατικά μέσα φέρεται να μετέδωσαν προηχογραφημένο υλικό από συναντήσεις του με αξιωματούχους.

Παραμένει ασαφές αν η απουσία του Πούτιν οφείλεται σε λόγους υγείας ή σε άλλους παράγοντες. Μιλώντας στο Politico, ο 48χρονος Ζελένσκι σχολίασε: «Είμαι νεότερος από τον Πούτιν…».

Όταν το ακροατήριο γέλασε, πρόσθεσε: «Όχι, όχι, πιστέψτε με, αυτό είναι σημαντικό. Δεν έχει πολύ χρόνο, ξέρετε».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πούτιν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από ομιλία του στις 5 Φεβρουαρίου, αν και δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφερόταν ο Ζελένσκι. Ο Ρώσος πρόεδρος σπάνια παίρνει διακοπές, αλλά εξαφανίζεται από τη δημόσια θέα αρκετές φορές τον χρόνο χωρίς εξηγήσεις, ενώ ορισμένες τηλεοπτικές συναντήσεις του έχουν εκ των υστέρων θεωρηθεί προηχογραφημένες.

Τέτοιες απουσίες έχουν τροφοδοτήσει εικασίες ότι ενδέχεται να υποβάλλεται σε ιατρική θεραπεία. Ωστόσο, σε πρόσφατες εμφανίσεις του έδειχνε ενεργητικός και διατηρούσε εντατικό πρόγραμμα, παρά τις ανεπιβεβαίωτες φήμες για την υγεία του.