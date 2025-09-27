Ζελένσκι: Εάν η Μόσχα προκαλέσει μπλακ άουτ στη χώρα, θα απαντήσουμε

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο για συνομιλίες σχετικά με την οικονομία και τον εξοπλισμό, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, ο Ζελένσκι βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος είπε ότι μοιράστηκε με τον Τραμπ «μια συγκεκριμένη οπτική για το τι θα μπορούσε να γίνει» ως απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας, δεσμευόμενος να ανταποδώσει εάν η Μόσχα προκαλέσει μπλακ άουτ στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν αποκλείει ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από τις συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας στο μέλλον, αν και, όπως είπε, αυτό δεν συμβαίνει στην παρούσα φάση.

Σημείωσε δε ότι το Κίεβο θα παραλάβει δύο νέα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot το φθινόπωρο, ενώ αποκάλυψε ότι η έχει ήδη λάβει ένα τέτοιο σύστημα από το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Επίσης, ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ άρχισαν προκαταρκτικές συζητήσεις για διμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι συνολικά 92 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνονταν προς την Πολωνία, ωστόσο οι ουκρανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν.

Στο πεδίο της ενέργειας, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία θα προτείνει εναλλακτικές διαδρομές εισαγωγής ενέργειας προς τη Σλοβακία κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνάντησης τον Οκτώβριο.