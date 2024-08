Ζελένσκι: «Δύσκολη» η κατάσταση σε Τορέτσκ και Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη (20/08) ότι η κατάσταση στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στον στρατηγικό κόμβο εφοδιασμού του Ποκρόφσκ και επίσης κοντά στο Τορέτσκ είναι «δύσκολη».

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook ότι από την αρχή της ημέρας, έχουν αναφερθεί 14 πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή του Τορέτσκ και 34 στον τομέα του Ποκρόφσκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ της διαδικασίας επιστράτευσης και της λειτουργίας της οικονομίας που έχει καταστραφεί λόγω του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σε μια βιομηχανική μονάδα στο Κροπιβνίτσκι στην Κεντρική Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε ότι οι αμειβόμενες θέσεις εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για τους μισθούς των στρατιωτών και τις αμυντικές προσπάθειες της Ουκρανίας.

