Ζελένσκι: Στόχος η δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» στο Κουρσκ

Στις εξελίξεις για τα μέτωπα του πολέμου και στην ουκρανική αντεπίθεση στη Ρωσία αναφέρθηκε την Κυριακή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι στόχος είναι η δημιουργία μίας «ζώνης ασφαλείας» στο Κουρσκ.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη ουκρανική εισβολή στην περιφέρεια Κουρσκ και στην άμυνα της χώρας κοντά στο Τορέτσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

«Είναι πλέον το πρωταρχικό μας καθήκον στις αμυντικές επιχειρήσεις συνολικά: να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ρωσικό πολεμικό δυναμικό και να διεξάγουμε τις μέγιστες δυνατές αντεπιθέσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας "ζώνης ασφαλείας" στο έδαφος του επιτιθέμενου - την επιχείρησή μας στην περιοχή του Κουρσκ», τόνισε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, οι επιχειρήσεις αντεπίθεσης περιλαμβάνουν «ο,τιδήποτε επιφέρει απώλειες στον ρωσικό στρατό, στο ρωσικό κράτος, στη στρατιωτική βιομηχανία και στην οικονομία, βοηθάει στην αποτροπή της επέκτασης του πολέμου και μας φέρνει πιο κοντά στο να σταματήσουμε αυτήν την επιθετικότητα».

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση στους συμμάχους της Ουκρανίας από τη Δύση. «Οι στρατιώτες μας πηγαίνουν θαυμάσια σε όλα τα μέτωπα, αλλά χρειάζεται πιο γρήγορη παράδοση από τους συμμάχους μας. Το ζητάμε επίμονα αυτό. Δεν υπάρχουν διακοπές στον πόλεμο. Χρειάζονται αποφάσεις και έγκαιρη υλικοτεχνική υποστήριξη όπως αυτή που έχει ανακοινωθεί στα πακέτα βοήθειας. Απευθύνομαι ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία», υπογράμμισε.

I received a briefing from Commander-in-Chief Syrskyi, covering the situation in the eastern part of Ukraine, operations in the Kursk region, the ‘exchange fund,’ and the equipping of our brigades, particularly the reserves, with ammunition and weapons.



