Ζελένσκι: Η Ρωσία εκβιάζει τον κόσμο με τον πυρινό σταθμό στη Ζαπορίζια

Ευθεία επίθεση στη Ρωσία εξαπέλυσε τη Δευτέρα (19/08) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή τη ρωσική κατοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι εκβιάζει τον πλανήτη με μια ενδεχόμενη καταστροφή στον σταθμό, τον οποίο χρησιμοποιεί ως βάση επιθέσεων στις κοντινές κοινότητες.

«Για περισσότερα από δύο χρόνια, οι Ρώσοι κατακτητές ελέγχουν τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη — τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια. Και πάντα, η ρωσική παρουσία αποτελεί θεμελιώδη απειλή για την ακτινοβόλο ασφάλεια της χώρας μας, ολόκληρης της Ευρώπης και του κόσμου. Η Ρωσία εκβιάζει τον κόσμο με την απειλή μιας καταστροφής στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Χρησιμοποιεί το έδαφος του εργοστασίου ως βάση εκτόξευσης επιθέσεων στη Νικόπολη και σε άλλες κοντινές κοινότητες και αποθηκεύει στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά στο έδαφός του. Μόνο η επιστροφή του εργοστασίου στον ουκρανικό έλεγχο θα διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα ασφαλείας και θα ομαλοποιήσει την κατάσταση γύρω του. Για δεκαετίες, η Ουκρανία διατηρεί το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της και θα συνεχίσει να το κάνει. Ωστόσο, αυτό απαιτεί τον τερματισμό της εγκληματικής παρουσίας της Ρωσίας στον σταθμό».

For more than two years, Russian occupiers have been controlling the largest nuclear power plant in Europe—the Zaporizhzhia NPP. And invariably, the Russian presence poses a fundamental threat to the radiation safety of our country, all of Europe, and the world.



