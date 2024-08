Ζελένσκι: Ζητά τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς κατά των Ρώσων ανατολικά της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποκτήσει τον έλεγχο τουλάχιστον 1.250 τετραγωνικών χιλιομέτρων της ρωσικής περιοχής του Κουρσκ, συμπεριλαμβανομένων 92 οικισμών.

«Οι Ουκρανοί πολεμιστές συνεχίζουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους εντός των καθορισμένων περιοχών της περιφέρειας του Κουρσκ. Έως σήμερα, οι δυνάμεις μας ελέγχουν περισσότερα από 1.250 τετραγωνικά χιλιόμετρα του εδάφους του Κουρσκ και 92 τοποθεσίες», τόνισε.

«Η ρωσική συνοριακή περιοχή απέναντι από την περιοχή μας Σούμι έχει ως επί το πλείστον εκκαθαριστεί από τη ρωσική στρατιωτική παρουσία. Πριν από λίγους μήνες, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα έλεγαν ότι αυτό ήταν αδύνατο, και θα παραβίαζε την πιο αυστηρή "κόκκινη γραμμή" της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, σε ομιλία του στο Κίεβο ενώπιον των πρεσβευτών της χώρας του.

«Η ενεργή προληπτική μας άμυνα είναι το πιο αποτελεσματικό αντίμετρο κατά της ρωσικής τρομοκρατίας» σημείωσε ακόμα

Ο Ζελένσκι προέτρεψε μάλιστα τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιτρέψουν πλήγματα με δυτικά όπλα βαθιά μέσα στη Ρωσία, λέγοντας ότι η έλλειψη αυτής της άδειας ήταν ο κύριος λόγος που η Ουκρανία δεν μπόρεσε να σταματήσει την προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας στην πρώτη γραμμή στα ανατολικά.

«Η Ουκρανία δεν μπορεί να σταματήσει την προώθηση του ρωσικού στρατού στο μέτωπο παρά μόνο με την απόφαση που περιμένουμε από τους εταίρους μας: την απόφαση για τις ικανότητες μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Η αφελής, απατηλή έννοια των αποκαλούμενων ‘’κόκκινων γραμμών’’ σχετικά με τη Ρωσία, η οποία κυριάρχησε στην αξιολόγηση του πολέμου από ορισμένους εταίρους, έχει καταρρεύσει αυτές τις μέρες κάπου κοντά στη Σούντζα», παρατήρησε ειρωνικά, αναφερόμενος στη ρωσική πόλη στο Κουρσκ που βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Σήμερα, όπως μετέδωσαν το περιοδικό Focus και το newsweek, οι Ουκρανοί κατέστρεψαν την τρίτη και τελευταία γέφυρα στην περιοχή, στον ποταμό Σεΐμ. Την είδηση επιβεβαιώνει και η Ρωσία.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, Βλάντιμιρ Σολοβιόφ ανήρτησε βίντεο στο Telegram όπου εκπρόσωπος της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας επιβεβαίωσε την επίθεση.

Η τρίτη γέφυρα φέρεται να βρίσκεται κοντά στο χωριό Καρίζ, δυτικά του Γκλούσκοβο και του Ζβάνογε, όπου είχαν καταστραφεί οι άλλες δύο από τους Ουκρανούς.

Πλέον στη Ρωσία απομένουν μονάχα πλωτές γέφυρες είτε για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων της είτε για την απόσυρσή τους.

⚡️Russian "war correspondents" are claiming the destruction of the third and last bridge over the Seym river in the Korenevsky district of Russia's Kursk region.



The largest bridge on this part of the front - in the village of Glushkovo - was destroyed by the Ukrainian Armed… https://t.co/arnVmy4bN4