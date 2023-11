ΥΠΑΜ Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, δήλωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ «θα βρει και θα εξοντώσει»τον ηγέτη της παλαιστινιακής, τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινουάρ. Μάλιστα, κάλεσε τους Παλαιστινίους να το κάνουν οι ίδιοι πριν τον Ισραηλινό στρατό, κάτι που θα τερμάτιζε πιο γρήγορα τον πόλεμο.

BREAKING: Israel's defense minister calls on the people of Gaza to find and kill Hamas leader Yahya Sinwar, saying 'if you kill him before we do, it would shorten the war'.