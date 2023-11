Ισραήλ: Στους 345 οι νεκροί στρατιωτικοί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

Στους 345 έχει ανέλθει ο αριθμός των αξιωματικών και στρατιωτών του Ισραήλ που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 7 Οκτωβρίου, που η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς εισήλθε σε περιοχές του Ισραήλ.

