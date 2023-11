Επεκτείνονται όσο περνούν οι μέρες οι χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγουν οι δυνάμεις του Ισραήλ, έναντι της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς.

Στη δημοσιότητα δόθηκε νέο βίντεο από τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου φαίνονται βολές από άρματα μάχης και κινήσεις βαρέων οχημάτων του μηχανικού.

The Israel Defense Forces publishes footage from an expanded ground operation in the Gaza Strip pic.twitter.com/NvqzWqDmeb