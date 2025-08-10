Τελικά μήπως ο μόνος που έχει σχέδιο είναι ο Νετανιάχου;

Θα σας στενοχωρήσω σύντροφοι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και όποιος έχει σχέδιο έχει και τον πρώτο λόγο. Αυτός καθορίζει τις εξελίξεις. ‘Όταν κάποιοι ηγέτες λένε «αγαπησιάρικες» ανοησίες, πιεζόμενοι από τα εκατομμύρια μουσουλμάνους που «φιλοξενούν» στις χώρες τους, ο Νετανιάχου, ξεδιπλώνει τον σχεδιασμό του και ο καθένας τον κρίνει.

Αν τελικά αποδειχθεί και αποτελεσματικός αυτός ο σχεδιασμός τότε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα ολοκληρώσει τον θρίαμβό του. Εξουδετέρωσε τη Χεζμπολάχ, ξεφτίλισε μέσα σε 12 μέρες την πανίσχυρη πολεμική μηχανή του Ιράν και τώρα θα εκδιώξει τα υπολείμματα της Χαμάς από τη Γάζα.

Αναμφίβολα δύσκολος ο στόχος διότι υπάρχει και η ζωή των επιζώντων ομήρων για την οποία ο ΟΗΕ σιωπά αναίσχυντα, μαζί με τις, ανά την υφήλιο, αριστερές ψυχούλες. Ούτως ή άλλως ο ρόλος του οργανισμού και των παραφυάδων του στην περιοχή έχει αποκαλυφθεί σε όλη του την έκταση.

Τι προβλέπει το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα;

Αφού καταληφθεί η Γάζα δεν θα προσαρτηθεί στο Ισραήλ, δεν θα αποδοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά σε μια ομάδα αραβικών κρατών που θα αναλάβουν τη διοίκησή της. Υποθέτω πως οι συμφωνίες ήδη έχουν κλειστεί. Γιατί το Ισραήλ αποκλείει την Παλαιστινιακή Αρχή;

Για δύο λόγους: πρώτον, διότι δεν μπορεί καν να τηρήσει την τάξη στη Δυτική Όχθη, όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες ομάδες τρομοκρατών και δεύτερον, διότι είναι απαξιωμένη στη συνείδηση των ίδιων των Παλαιστινίων και κυρίως αυτών που ζουν στη Γάζα.

Αυτή η διοίκηση των αραβικών κρατών θα αναλάβει και την ανοικοδόμηση της περιοχής και θα διαχειριστεί την δεδηλωμένη πρόθεση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων της Γάζας να πάνε να ζήσουν αλλού. Το σχέδιο Νετανιάχου έχει μερικά σημαντικά ρίσκα.

Πώς θα εξελιχθούν οι μάχες με τους θύλακες των τρομοκρατών κυρίως στη νότια Γάζα; Πόσες θα είναι οι απώλειες των αμάχων που συστηματικά χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες σαν ασπίδα; Ποια θα είναι η χρονική διάρκεια των επιχειρήσεων; Και φυσικά ποια θα είναι η τύχη των επιζώντων ομήρων.

Οι απαντήσεις που θα δοθούν στα πεδία των μαχών θα καθορίσουν και τις μετέπειτα εξελίξεις. Σε έναν τόσο μεγαλεπήβολο σχεδιασμό τα πάντα είναι ανοικτά, με δεδομένο πως η διεθνής κοινή γνώμη, για τους γνωστούς λόγους, έχει στραφεί κατά του Ισραήλ. Όμως, ως γνωστόν, ανέκαθεν οι ηγεσίες του αγνοούσαν τις διεθνείς επικρίσεις για θέματα που αφορούσαν την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και αυτό θα πράξει και τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Ο Τραμπ σιωπά, κάτι που εκλαμβάνεται ως ένα «ναι» στο σχέδιο Νετανιάχου, ενώ τέσσερις ψοφοδεείς Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος, υπό τις γνωστές δύο προϋποθέσεις, τις οποίες απέρριψε αμέσως η Χαμάς. Και απατημένοι και δαρμένοι.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλο σχέδιο για την περιοχή δεν υπάρχει. Αν θα λειτουργήσει ή όχι δεν αναιρεί αυτή την πραγματικότητα. Προφανώς, η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, αναγνωρισμένου από ΗΠΑ και Ισραήλ, με τα σημερινά δεδομένα φαντάζει εξωπραγματική.