Το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ καλεί την G7 και την ΕΕ να επιβάλουν δασμούς σε Κίνα και Ινδία λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κάλεσε την Παρασκευή τους συμμάχους της Ομάδας των Επτά (G7) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλουν «ουσιαστικούς δασμούς» στα αγαθά από την Κίνα και την Ινδία, με στόχο να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, και συγκάλεσε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 για να συζητήσουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα και την Ινδία χρηματοδοτούν τη πολεμική μηχανή του Πούτιν και παρατείνουν τη χωρίς νόημα σφαγή του ουκρανικού λαού», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σε γραπτή δήλωση προς το Reuters.

«Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καταστήσαμε σαφές στους Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι αν είναι πραγματικά σοβαροί ως προς τον τερματισμό του πολέμου στην ίδια τους τη γειτονιά, πρέπει να μας ακολουθήσουν και να επιβάλουν ουσιαστικούς δασμούς, οι οποίοι θα αρθούν την ημέρα που θα τελειώσει ο πόλεμος.

Η Διοίκηση Ειρήνης και Ευημερίας του προέδρου Τραμπ είναι έτοιμη, και οι εταίροι μας στην G7 πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων μαζί μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η ΕΕ θα προτείνει την Τετάρτη το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει την Τετάρτη πρόταση για ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ την Παρασκευή.

«Το πακέτο θα στοχεύει τον στόλο των σκιωδών δεξαμενόπλοιων και τις τράπεζες της Ρωσίας και θα περιλαμβάνει περαιτέρω περιορισμούς στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε νωρίτερα η επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε ανάρτησή της στο X.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε μαύρη λίστα τράπεζες σε δύο χώρες της Κεντρικής Ασίας, καθώς και ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου, αναφέρει το Reuters.

Reuters: Η ΕΕ δεν σκέφτεται την επιβολή ισχυρών δασμών σε Ινδία και Κίνα

Ωστόσο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ απίθανο να επιβάλει καταστροφικούς δασμούς στην Ινδία ή την Κίνα, τους κύριους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως έχει ζητήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μια αντιπροσωπεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, ταξίδεψε αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει πώς μπορούν οι δύο πλευρές να συντονιστούν σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ προέτρεψε την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος βασίζεται στα έσοδα από την ενέργεια για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της χώρας του στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις στη Ρωσία και έχει επίσης συμπεριλάβει δύο κινεζικές τράπεζες καθώς και ένα μεγάλο ινδικό διυλιστήριο στο τελευταίο πακέτο μέτρων του Ιουλίου.

Ωστόσο, η ΕΕ αντιμετωπίζει τους δασμούς με διαφορετικό τρόπο από τις κυρώσεις και τους επιβάλλει μόνο μετά από έρευνα που διαρκεί συνήθως μήνες, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομική τους νομιμότητα, σύμφωνα με τις πηγές.

Μέχρι στιγμής, η Ένωση έχει επιβάλει δασμούς στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία μόνο σε ρωσικά και λευκορωσικά λιπάσματα και αγροτικά προϊόντα. Η αιτιολόγηση των μέτρων ήταν η αποφυγή της δημιουργίας εξάρτησης που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και η αποφυγή βλάβης στους παραγωγούς λιπασμάτων της ΕΕ.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για πιθανά δασμολόγια ούτε για την Ινδία... ούτε για την Κίνα», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Επιπλέον, η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης μιας εμπορικής συμφωνίας με την Ινδία, την οποία η ΕΕ δεν είναι πιθανό να θέλει να θέσει σε κίνδυνο.

Η θέση του Τραμπ σχετικά με την Ινδία φάνηκε επίσης να χαλαρώνει την Τετάρτη, όταν δήλωσε ότι επιδιώκει την επαναφορά των εμπορικών σχέσεων με το Νέο Δελχί.

Μια άλλη πηγή της ΕΕ ανέφερε ότι τέτοιοι δασμοί είναι επικίνδυνοι και θα μπορούσαν να είναι υπερβολικά ευρείς, ενώ είναι ευκολότερο να επιβληθούν κυρώσεις σε συγκεκριμένες οντότητες και να ανοίξει ο δρόμος για την αφαίρεσή τους από τον κατάλογο, εάν τερματίσουν τις δραστηριότητές τους με τη Ρωσία.

Μέχρι τώρα, η ΕΕ είχε περιοριστεί στην καταχώριση μικρών και άγνωστων οντοτήτων σε τρίτες χώρες, οι οποίες ήταν συχνά εικονικές εταιρείες που χρησιμοποιούνταν για τη διοχέτευση στρατιωτικού εξοπλισμού ή αγαθών διπλής χρήσης για χρήση από τον ρωσικό στρατό.

Η ΕΕ σχεδιάζει να καταχωρίσει τράπεζες σε δύο χώρες της Κεντρικής Ασίας στο 19ο πακέτο κυρώσεων, καθώς και κινεζικά διυλιστήρια, το οποίο θα μπορούσε να προταθεί ήδη από την Παρασκευή.



