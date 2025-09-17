ΥΠΕΞ Ρωσίας: Συνεχίζεται ο διάλογος με τις ΗΠΑ - Στο τραπέζι και το πρότζεκτ «Σαχαλίνη 1»

Ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να εμβαθύνει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ για την ενεργειακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του πρότζεκτ «Σαχαλίνη 1», ανέφερε το RIA.

Ο Ριάμπκοφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ για διάφορα θέματα και ότι ο διάλογος συνεχίζεται.

«Μπορώ να αναφέρω το Sakhalin-1 ως το πιο προφανές παράδειγμα του έργου που έχει ξεκινήσει σε αυτόν τον τομέα», ανέφερε το RIA.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε τον περασμένο μήνα ένα διάταγμα που μπορεί να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Exxon Mobil, να ανακτήσουν μετοχές στο ενεργειακό πρότζεκτ πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1.

Η υπογραφή του διατάγματος έγινε την ημέρα που ο Πούτιν συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα για μια σύνοδο κορυφής όπου οι ευκαιρίες για επενδύσεις και επιχειρηματική συνεργασία ήταν στην ημερήσια διάταξη, παράλληλα με τις συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Η Exxon κατείχε προηγουμένως μερίδιο 30% στο επικερδές έργο και είναι ο μόνος μη Ρώσος επενδυτής που έχει παραιτηθεί από το μερίδιό του.

Η αμερικανική εταιρεία ανέλαβε απομείωση αξίας 4,6 δισ.δολαρίων για να αποχωρήσει από τις δραστηριότητές της επί ρωσικού εδάφους, αφότου ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία.