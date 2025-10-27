ΥΠΕΞ Ισραήλ: Δεν θα δεχθούμε τουρκικές δυνάμεις στη Γάζα

Το Ισραήλ δεν θα αποδεχθεί την παρουσία τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα, στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ.

Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει τη συγκρότηση μιας διεθνούς δύναμης στη Γάζα, η οποία θα συμβάλει στη διασφάλιση της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ αυτόν τον μήνα, τερματίζοντας δύο χρόνια πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν αραβικά ή άλλα κράτη θα είναι διατεθειμένα να συμμετάσχουν με στρατεύματα σε αυτή τη διεθνή δύναμη.



«Οι χώρες που θέλουν ή είναι έτοιμες να στείλουν ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει τουλάχιστον να είναι δίκαιες απέναντι στο Ισραήλ», δήλωσε ο Σαάρ σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη.

Οι άλλοτε θερμές σχέσεις ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ επιδεινώθηκαν δραματικά κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να κατακεραυνώνει τη σφοδρή ισραηλινή αεροπορική και χερσαία εκστρατεία στην παλαιστινιακή λωρίδα.

«Η Τουρκία, υπό την ηγεσία του Ερντογάν, έχει υιοθετήσει μια εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ», τόνισε ο Σαάρ, πλάι στον Ούγγρο ομόλογό του Πέτερ Σιγιάρτο.



«Δεν είναι λογικό να επιτρέψουμε την είσοδο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Γάζα. Δεν θα το δεχτούμε και το έχουμε ήδη ξεκαθαρίσει στους Αμερικανούς φίλους μας», πρόσθεσε.

Αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα, βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πολυεθνική δύναμη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αντιτίθεται σθεναρά σε οποιονδήποτε ρόλο τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα. Την Κυριακή, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει ποια ξένα στρατεύματα θα επιτραπεί να επιχειρούν στη Γάζα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ με σκοπό την ενίσχυση της εκεχειρίας, ανέφερε την Παρασκευή ότι η διεθνής δύναμη θα πρέπει να αποτελείται από «χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα». Δεν έκανε καμία αναφορά στην πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας.