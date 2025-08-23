ΥΠΕΞ Ινδίας: Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε το Σάββατο ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον συνεχίζονται, αλλά υπάρχουν όρια που η Νέα Δελχί πρέπει να υπερασπιστεί, μόλις λίγες μέρες πριν επιβληθούν υψηλοί επιπλέον δασμοί από τις ΗΠΑ.

Τα ινδικά προϊόντα αντιμετωπίζουν επιπλέον αμερικανικούς δασμούς που φτάνουν έως και το 50%, μεταξύ των υψηλότερων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσινγκτον, λόγω των αυξημένων αγορών ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία. Ένας δασμός 25% έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, ενώ το υπόλοιπο 25% αναμένεται να εφαρμοστεί από τις 27 Αυγούστου.

Μια προγραμματισμένη επίσκεψη Αμερικανών εμπορικών διαπραγματευτών στη Νέα Δελχί από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου ακυρώθηκε, κάνοντας να χαθούν οι ελπίδες ότι οι δασμοί θα μειωθούν ή θα αναβληθούν.

«Έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές στις διαπραγματεύσεις, που πρέπει να διατηρηθούν και να υπερασπιστούν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar, σε εκδήλωση του Economic Times στη Νέα Δελχί, επισημαίνοντας τα συμφέροντα των αγροτών και των μικρών παραγωγών της χώρας.

Οι εμπορικές συνομιλίες Ινδίας-ΗΠΑ κατέρρευσαν νωρίτερα φέτος, επειδή η Ινδία δεν συμφώνησε να ανοίξει τους εκτεταμένους γεωργικούς και γαλακτοκομικούς τομείς της. Το διμερές εμπόριο μεταξύ της μεγαλύτερης και της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο αξίζει πάνω από 190 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Είναι δικαίωμά μας να λαμβάνουμε αποφάσεις στο 'εθνικό μας συμφέρον'», είπε ο Jaishankar.

Αναλυτές της Capital Economics δήλωσαν την Παρασκευή ότι αν οι πλήρεις αμερικανικοί δασμοί τεθούν σε ισχύ και παραμείνουν, το πλήγμα στην οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας θα είναι 0,8 ποσοστιαίες μονάδες τόσο φέτος όσο και του χρόνου.

«Η μακροπρόθεσμη ζημιά θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ένας υψηλός δασμός μπορεί να μειώσει την ελκυστικότητα της Ινδίας ως παγκόσμιου κέντρου κατασκευών.»

Ο Ινδός υπουργός περιέγραψε τις πολιτικές ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως «ασυνήθιστες».

«Δεν είχαμε ποτέ πρόεδρο των ΗΠΑ που να διεκπεραιώνει την εξωτερική του πολιτική τόσο δημόσια όσο ο τωρινός, και (αυτό) αποτελεί απόκλιση από τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής επιχειρήσεων με τον κόσμο», είπε ο Jaishankar.

Επίσης ανέφερε ότι η ανησυχία της Ουάσινγκτον σχετικά με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία δεν εφαρμόζεται στους άλλους μεγάλους αγοραστές όπως η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν το επιχείρημα είναι το πετρέλαιο, τότε υπάρχουν (άλλοι) μεγάλοι αγοραστές. Αν το επιχείρημα είναι ποιος εμπορεύεται περισσότερο (με τη Ρωσία), τότε υπάρχουν μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι», είπε.

Το εμπόριο Ρωσίας-Ευρώπης είναι μεγαλύτερο από το εμπόριο Ινδίας-Ρωσίας, πρόσθεσε.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία δεν είχαν τεθεί στο τραπέζι των προηγούμενων εμπορικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ πριν από τη δημόσια ανακοίνωση των δασμών.