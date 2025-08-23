Η ΔΕΘ των αποδείξεων, των επιβεβαιώσεων και της συνέπειας

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί σημείο καμπής για όσους επιδιώκουν να έχουν ρόλο στο αύριο της χώρας. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος καλούνται να δώσουν απαντήσεις, άλλος με σχέδιο, άλλος με προσδοκίες και άλλος με… αγωνίες. Συνεπώς, η φετινή ΔΕΘ είναι της συνέπειας για εκείνον που κυβερνά, των αποδείξεων για εκείνον που λειτουργεί υπό πίεση και των επιβεβαιώσεων για εκείνον που καλείται να περάσει με επιτυχία το τεστ της πολιτικής αντοχής.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του στα εγκαίνια της ΔΕΘ αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση του στο συνεκτικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο που έχει εξαγγείλει από το βράδυ της νίκης του στις εθνικές εκλογές του 2023. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού του παραμένουν η ενίσχυση των εισοδημάτων, η μεγέθυνση της οικονομίας μέσω στοχευμένων επενδύσεων, η ταχεία προώθηση της ψηφιακής μετάβασης του κράτους και η υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, η έμφαση που δείχνει στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας αντικατοπτρίζει ένα σχέδιο μακράς πνοής, το οποίο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη διεθνών αγορών, θεσμών και επενδυτών.

