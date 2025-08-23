Τουρισμός: Χιλιάδες παράνομα καταλύματα σε Πιερία και Χαλκιδική - Πλήγμα για τους νόμιμους επιχειρηματίες

Αντιμέτωποι με ακόμη ένα φαινόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων και καταλυμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς τα τελευταία χρόνια οι παράνομες μισθώσεις ακινήτων αυξάνονται, αφαιρώντας ποσοστό πληρότητας από τις νόμιμες επιχειρήσεις, μειώνοντας τον τζίρο τους και επιφέροντας οικονομική ζημία στα ταμεία του κράτους.

Όπως δήλωσαν στα Μακεδονικά Νέα επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φιλοξενίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται για ένα αυξανόμενο φαινόμενο αθέμιτης πρακτικής που έχει πλέον ξεφύγει και έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Χρειάζεται άμεσα κρατική παρέμβαση με ένα οργανωμένο σχέδιο καταπολέμησής του, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

