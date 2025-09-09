ΥΠΕΞ Βρετανίας: Το Ισραήλ δεν διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Η βρετανική κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ δεν διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, αλλά «πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα» για να αποτρέψει και να ανακουφίσει τα δεινά.

Η θέση της Βρετανίας διευκρινίστηκε από τον Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν υπουργός Εξωτερικών, σε απάντηση σε ερωτήσεις της προέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Ανάπτυξης, Σάρα Τσάμπιομ

Σε επιστολή του με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου, έγραψε ότι «το έγκλημα της γενοκτονίας διαπράττεται μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη «πρόθεση να καταστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα».

«Η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ ενεργεί με αυτή την πρόθεση», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως στον πρόσφατο ανασχηματισμό ο κ. Λάμι αντικαταστάθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών από την Ιβέτ Κούπερ.