ΥΠΑΜ Ιταλίας: Δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση

Ο Γκουίντο Κροζέτο, υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, δήλωσε σήμερα ότι «η Ιταλία δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη επίθεση από μέρους της Ρωσίας ή και από άλλη χώρα, το λέω εδώ και καιρό».

«Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε έτσι ώστε η χώρα μας να είναι σε θέση να αμυνθεί, αν κάποιος αλλόφρονας αποφασίσει να μας επιτεθεί. Δεν εννοώ τον Πούτιν, εννοώ οποιονδήποτε», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

«Δεν είμαστε έτοιμοι, διότι τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν επενδύσαμε στην άμυνα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αναπληρώνεις μια εικοσαετία, μέσα σε ένα ή δυο χρόνια», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι προφανές πως το ΝΑΤΟ πολεμά εναντίον της Ρωσίας παρέχοντας άμεση και έμμεση υποστήριξη στην Ουκρανία.

«Το ΝΑΤΟ εμπλέκεται de facto σε αυτόν τον πόλεμο», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Το ΝΑΤΟ παρέχει άμεση και έμμεση υποστήριξη στο καθεστώς του Κιέβου. Μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ΝΑΤΟ πολεμά εναντίον της Ρωσίας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπος του Κρεμλίνου.