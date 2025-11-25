Η αναζήτηση του επόμενου ηγέτη των Ηνωμένων Εθνών έχει ξεκινήσει επίσημα.
Σε επιστολή που έστειλαν την Τρίτη, οι πρόεδροι της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κάλεσαν τα κράτη μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητες για τη διαδοχή του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τη λήξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του το επόμενο έτος.
«Η επιλογή μας θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για το ποιοι είμαστε ως Ηνωμένα Έθνη και αν πραγματικά υπηρετούμε όλους τους λαούς του κόσμου», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους η Αναλένα Μπάερμποκ, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Η διαδικασία επιλογής αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες και ενδέχεται να χρειαστούν πολλές γύροι ψηφοφοριών από το Συμβούλιο Ασφαλείας προτού τα 15 μέλη του σώματος εγκρίνουν έναν υποψήφιο που θα σταλεί στη Γενική Συνέλευση για τελική ψηφοφορία από όλα τα κράτη μέλη.
Νέοι υποψήφιοι μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή, με τον επόμενο γενικό γραμματέα να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2027.
Ακολουθούν ορισμένα άτομα που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για την θέση του επόμενου επικεφαλής του ΟΗΕ:
- Ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, Αργεντινός διπλωμάτης που ηγείται του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, έχει εργαστεί για να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον ρεαλιστή διπλωμάτη που χρειάζεται για να διατηρηθεί η χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ.
- Η Μισέλ Μπατσέλετ, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Χιλής και πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εισήγαγε φορολογικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της θητείας της, αλλά η κριτική της προς την Κίνα — η οποία έχει δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας — ενδέχεται να επηρεάσει τις πιθανότητές της.
- Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, είναι οικονομολόγος και εργάζεται επί του παρόντος ως ανώτερη αξιωματούχος του ΟΗΕ. Έχει επικρίνει τους δασμούς του Τραμπ για τη βλάβη που προκαλούν στους φτωχούς του κόσμου και συνέβαλε στην επανεισαγωγή των εξαγωγών τροφίμων και λιπασμάτων της Ουκρανίας στον κόσμο μετά την εισβολή της Ρωσίας.