Η αναζήτηση του επόμενου ηγέτη των Ηνωμένων Εθνών έχει ξεκινήσει επίσημα.

Σε επιστολή που έστειλαν την Τρίτη, οι πρόεδροι της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κάλεσαν τα κράτη μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητες για τη διαδοχή του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, μετά τη λήξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του το επόμενο έτος.

«Η επιλογή μας θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για το ποιοι είμαστε ως Ηνωμένα Έθνη και αν πραγματικά υπηρετούμε όλους τους λαούς του κόσμου», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους η Αναλένα Μπάερμποκ, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η διαδικασία επιλογής αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες και ενδέχεται να χρειαστούν πολλές γύροι ψηφοφοριών από το Συμβούλιο Ασφαλείας προτού τα 15 μέλη του σώματος εγκρίνουν έναν υποψήφιο που θα σταλεί στη Γενική Συνέλευση για τελική ψηφοφορία από όλα τα κράτη μέλη.

Νέοι υποψήφιοι μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή, με τον επόμενο γενικό γραμματέα να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2027.

Ακολουθούν ορισμένα άτομα που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για την θέση του επόμενου επικεφαλής του ΟΗΕ: