Με στόχο την πλήρη εξουδετέρωση της Χαμάς ξεκίνησε αργά τη Δευτέρα το βράδυ η χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και αφότου είχε δοθεί στους κατοίκους εντολή εκκένωσης. «Έχει ξεκινήσει μια εντατική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας», τόνισε την Τρίτη το πρωί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ενώ, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, πάνω από 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει την πόλη, στην οποία Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Αυτά αναφέρονται σε ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και των μεγαλύτερων ισραηλινών ΜΜΕ, όπως Times of Israel και Jerusalem Post.

Στο μεταξύ, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην Πόλη της Γάζας εντάθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είχαν εισέλθει στην πόλη.

The Israeli military has struck and destroyed a residential tower block in Gaza City - said to be the tallest building in the Gaza Strip.



Israel said the building was being used to hide "terrorist infrastructure".



Latest world news: https://t.co/wB3vdQsaky pic.twitter.com/9fDyHP5Ykr — Sky News (@SkyNews) September 15, 2025

Η ισραηλινή επιχείρηση δεν έγινε εξ απίνης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε δώσει διαταγή στον στρατό, τον περασμένο μήνα, να καταλάβει την πόλη της Γάζας, την οποία περιγράφει ως προπύργιο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία είχε εξαπολύσει την αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Ίσραελ Κατς: Η Γάζα φλέγεται

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, τόνισε σήμερα την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς του στρατού της χώρας του στην πόλη της Γάζας και περίχωρά της.

«Η Γάζα φλαίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω της πλατφόρμας X.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο κ. Κατς.

עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור - עד להשלמת המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι «άρχισαν να καταστρέφουν τις υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», επιβεβαιώνοντας την έναρξη μιας μεγάλης επίθεσης στην περιοχή.

«Η πόλη της Γάζας θεωρείται επικίνδυνη ζώνη μάχης και η παραμονή στην περιοχή σας θέτει σε κίνδυνο», δηλώνει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, συνταγματάρχης Avichay Adraee, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

#عاجل ‼️ سكان غزة، بدأ جيش الدفاع تدمير بنى حماس التحتية في مدينة غزة.

⭕️تعتبر مدينة غزة منطقة قتال خطيرة فالبقاء في المنطقة يعرضكم للخطر.

⭕️انتقلوا في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد الى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام

⭕️انضموا إلى أكثر… pic.twitter.com/pqMJo5AC6x — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025

Οι πολίτες καλούνται να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή και να κατευθυνθούν προς μια ανθρωπιστική ζώνη που έχει ορίσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Ο Adraee αναφέρει ότι μέχρι στιγμής, περισσότερο από το 40% του ενός εκατομμυρίου κατοίκων της πόλης «έχουν εγκαταλείψει την ευρύτερη περιοχή για την ασφάλειά τους και την ασφάλεια των αγαπημένων τους»

Ανησυχία για τους ομήρους

Στο μεταξύ, συνεχίζεται το δράμα των οικογενειών των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, καθώς ανησυχούν για τη ζωή εκείνων που ακόμη βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

Το Ισραήλ επιμένει ότι η στρατιωτική του δράση είναι αναγκαία για την προστασία των πολιτών του από τη Χαμάς, ο δε κόσμος, παρακολουθεί με αγωνία, καθώς η πιθανότητα μιας πολιτικής λύσης φαίνεται όλο και πιο απομακρυσμένη. Η τύχη των ομήρων στη Γάζα είναι ζητήματα που ενδέχεται να καθορίσουν το μέλλον των διαπραγματεύσεων και την κατεύθυνση του πολέμου.

Νέες προειδοποιήσεις Τραμπ στη Χαμάς

Από πλευράς του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Χαμάς να μη χρησιμοποιήσει τους Ισραηλινούς ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες», σε ανάρτηση στο Truth Social.

«Μόλις διάβασα ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Χαμάς έχει μετακινήσει τους ομήρους πάνω από το έδαφος για να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες απέναντι στη χερσαία επίθεση του Ισραήλ. Ελπίζω οι ηγέτες της Χαμάς να γνωρίζουν τι τους περιμένει αν κάνουν κάτι τέτοιο.»

«Πρόκειται για μια ανθρώπινη φρικαλεότητα, όμοιά της λίγοι έχουν ξαναδεί. Μην αφήσετε να συμβεί αυτό. Αλλιώς όλα τα «στοιχήματα» ακυρώνονται. Απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα!»

Ρούμπιο: Η Χαμάς έχει ένα «πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για να δεχθεί μια συμφωνία

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε σήμερα ότι η Χαμάς δεν διαθέτει παρά μερικές ημέρες για να δεχθεί μια κατάπαυση του πυρός. Χθες, Δευτέρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποσχέθηκε, κατά την υποστήριξή του στην Ιερουσαλήμ, «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα, Τρίτη, ο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στη Ντόχα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο γραφείο του πρωθυπουργού, στην Ιερουσαλήμ. Πηγή: Nathan Howard/Pool Photo via AP

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία» με την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε πια μήνες», αλλά «πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ για το Κατάρ.

«Η υπ' αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: ''Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή''», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει το ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα με στόχο αρχηγούς της Χαμάς στο εμιράτο.

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σ' αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», δήλωσε ο Ρούμπιο.