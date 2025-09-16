Νετανιάχου: Το Κατάρ προσπαθεί να μας απομονώσει αλλά δεν θα το καταφέρει

Το Κατάρ ηγείται μιας προσπάθειας από μια σειρά χωρών να επιβάλουν αποκλεισμό στο Ισραήλ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εφημερίδα The Jerusalem Post τη Δευτέρα.

«Υπάρχει επί του παρόντος μια προσπάθεια να επιβληθεί αποκλεισμός στο Ισραήλ από διάφορους φορείς και χώρες, με επικεφαλής το Κατάρ», δήλωσε ο Νετανιάχου «Αυτό περιλαμβάνει, πρώτα απ' όλα, έναν αποκλεισμό των μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτείται με τεράστια χρηματικά ποσά από το Κατάρ και άλλες χώρες, όπως η Κίνα».

«Τα επόμενα χρόνια, θα χρειαστεί να ενισχύσουμε τις ανεξάρτητες βιομηχανίες όπλων μας, ώστε να εξασφαλίσουμε την αυτονομία μας στον τομέα των όπλων, της παραγωγής πυρομαχικών και της βιομηχανικής ικανότητας. Αυτό θα μας επιτρέψει να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου συνέχισε, λέγοντας ότι οι προσπάθειες απομόνωσης δεν θα είναι επιτυχείς.

«Η πρόθεση τους είναι να μας επιβληθεί ένας αποκλεισμός, παρόμοιος με αυτόν που επέβαλε το Ιράν, ελπίζοντας ότι θα μας καταστρέψει. Σπάσαμε αυτό το φράγμα και όλοι μπορούν να το δουν. Χαίρομαι που βλέπω τη μεγαλύτερη επίσκεψη Αμερικανών βουλευτών εδώ. Αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια και πόρους για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πτυχή του αποκλεισμού».

Καταλήγοντας, τόνισε: «Έχουν λοιπόν καταφέρει να μας απομονώσουν παγκοσμίως; Όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό μας, όπως και πολλές άλλες χώρες. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος μια συγκεκριμένη πρόκληση στη Δυτική Ευρώπη. Εργαζόμαστε ενεργά και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την άρση αυτού του αποκλεισμού, όπως ακριβώς καταφέραμε να ξεπεράσουμε τον στρατιωτικό αποκλεισμό. Θα καταφέρουμε επίσης να ξεπεράσουμε αυτόν τον διπλωματικό αποκλεισμό».