Νετανιάχου: Μουσουλμάνοι μετανάστες και διαδικτυακή προπαγάνδα πιέζουν για διεθνή απομόνωση του Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια συνεδρίου του ισραηλινού υπουργείου Οικονομικών στην Ιερουσαλήμ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε ότι υπάρχουν δυνάμεις που προσπαθούν να απομονώσουν το Ισραήλ στην παγκόσμια σκηνή. Γι' αυτόν το λόγο, πρόσθεσε, το Ισραήλ θα πρέπει να μάθει να είναι πιο αυτοδύναμο τα επόμενα χρόνια.

«Πιστεύω στην ελεύθερη αγορά, αλλά μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι βιομηχανίες όπλων μας θα είναι μπλοκαρισμένες. Θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τις βιομηχανίες όπλων εδώ — όχι μόνο την έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και την ικανότητα να παράγουμε ό,τι χρειαζόμαστε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου επίσης ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει να αντιμετωπίσει πλέον δύο νέες απειλές: τις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης από μουσουλμανικές χώρες και την επιρροή αντι-ισραηλινών φορέων στις ψηφιακές πλατφόρμες, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η «απεριόριστη μετανάστευση» έχει επιτρέψει στους Μουσουλμάνους να γίνουν μια «σημαντική μειονότητα – πολύ θορυβώδης και πολύ επιθετική». Ως εκ τούτου, οι μουσουλμάνοι πολίτες αυτών των χωρών πιέζουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αντι-ισραηλινές πολιτικές.

Η δεύτερη απειλή, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, είναι η επένδυση των «αντιπάλων του Ισραήλ — τόσο ΜΚΟ όσο και κρατών, όπως το Κατάρ και η Κίνα» — να «επηρεάσουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης με μια αντι-ισραηλινή ατζέντα, χρησιμοποιώντας bots, Τεχνητή Νοημοσύνη και διαφημίσεις». Ανέφερε ως κυρίαρχο παράδειγμα το TikTok.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η χώρα του μπορεί να καταπολεμήσει τη δαιμονοποίηση μόνο αν επενδύσει «πολύ μεγάλα ποσά» σε προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών των αφηγήσεων, αλλά προς το παρόν θα πρέπει γρήγορα να δημιουργήσει την ικανότητα να παράγει όλα όσα χρειάζεται χωρίς να εξαρτάται από το εξωτερικό εμπόριο.

Πηγές: Israelhayom, CNN, Middle East, ΕΡΤ