Ρούμπιο: Η Χαμάς έχει ένα «πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για να δεχθεί μια συμφωνία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα ότι η Χαμάς δεν διαθέτει παρά μερικές ημέρες για να δεχθεί μια κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε ιδιαιτέρως ισχυρά πλήγματα επί της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία» με την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε πια μήνες», αλλά «πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ για το Κατάρ.

«Η υπ' αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: 'Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή'», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα εξάλλου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει το ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα με στόχο αρχηγούς της Χαμάς στο εμιράτο.

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σ' αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνάντησε χθες, Δευτέρα, στην Ιερουσαλήμ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη νέα επίθεση του ισραηλινού πρωθυπουργού στην πόλη της Γάζας και στο δηλωμένο στόχο του για την εξάλειψη της Χαμάς.