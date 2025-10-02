WSJ: Τι σηματοδοτεί η - πιθανή - συμφωνία του Τραμπ με την Ουκρανία για τα drones

Η Ουκρανία διαπραγματεύεται στην Ουάσιγκτον μια πρωτοφανή συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο την ανταλλαγή τεχνολογίας drones έναντι αποζημιώσεων και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Η συμφωνία, που έχει την υποστήριξη τόσο του προέδρου Τραμπ όσο και του προέδρου Ζελένσκι, θεωρείται ορόσημο για τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ - Ουκρανίας και θα μπορούσε να αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Wall Street Journal, η Ουκρανία, που έχει αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στη μαζική παραγωγή φθηνών και αποτελεσματικών UAVs στο πεδίο μάχης, προτίθεται να μοιραστεί την τεχνολογία της με τις ΗΠΑ. Από την άλλη, το Κίεβο επιδιώκει πρόσβαση σε προηγμένα αμερικανικά όπλα, όπως τα συστήματα Patriot, οι εκτοξευτές Himars και οι πύραυλοι ATACMS. Η συμφωνία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, από άμεση μεταφορά τεχνολογίας και πνευματικών δικαιωμάτων έως την ίδρυση ουκρανικών θυγατρικών στις ΗΠΑ για την παραγωγή drones.

Η Ουκρανία έχει πρωτοπορήσει στη χρήση drones σε ποικιλία μορφών – από FPV και ναυτικά drones έως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης – παράγοντας πάνω από δύο εκατομμύρια UAVs μόνο το 2024. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος: μπορεί να τα κατασκευάζει με 20–30% του κόστους δυτικών εταιρειών. Ωστόσο, μια πρόκληση αποτελεί η χρήση κινεζικών εξαρτημάτων, τα οποία οι αμερικανικές εταιρείες δεν μπορούν να αξιοποιούν για λόγους ασφάλειας εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας, καθώς το Κίεβο ελπίζει να συνάψει και «μεγάλη συμφωνία» για αγορά αμερικανικών όπλων αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η αμερικανική αμυντική βιομηχανία προσδοκά να ωφεληθεί από τις ουκρανικές καινοτομίες, που αλλάζουν τους κανόνες του σύγχρονου πολέμου.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Η Βρετανία, η Δανία και ευρωπαϊκές εταιρείες επενδύουν ήδη σε ουκρανικές εταιρείες drones, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και τα δεδομένα που αποκτήθηκαν στο πεδίο μάχης. Συνολικά, η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία αποτυπώνει την αυξανόμενη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας στον χώρο της τεχνολογίας drones και τη διάθεσή της να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ουάσιγκτον και τη Δύση.